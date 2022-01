Gemma Galgani ritorna a Uomini e donne e si riprende subito la scena, smascherando il cavaliere Leonardo. Nel pomeriggio del 10 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del nuovo anno del dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. I colpi di scena non sono mancati e al centro dell'attenzione c'è stata ancora una volta la dama torinese, la quale ha scoperto di essere stata ingannata e presa in giro dal suo nuovo pretendente.

Ritorno furioso per Gemma Galgani a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di Uomini e donne dello scorso anno Gemma ha avuto modo di conoscere e frequentarsi con Leonardo, un nuovo cavaliere che sembrava avere tutte le carte in regola per far breccia nel suo cuore.

I due hanno scelto così di conoscersi meglio anche fuori dal programma di Maria De Filippi, ma durante le prime uscite il cavaliere ha sempre cercato di andare con i piedi di piombo, senza mai sbilanciarsi al 100% nei confronti della dama torinese.

Ebbene il colpo di scena è arrivato in questa prima puntata del 2022 di Uomini e donne, quando Gemma ha smascherato Leonardo, rivelando pubblicamente di essere stata ingannata dal cavaliere.

Leonardo smascherato in studio da Gemma: la dama furiosa a U&D

La dama torinese è apparsa a dir poco furiosa nei confronti di Leonardo, dato che in questi giorni ha ricevuto una scottante segnalazione da parte di una donna che sostiene di averlo sentito e frequentato nell'ultimo periodo, anche adesso che lui stava conoscendo Gemma.

La reazione di Gemma non è stata delle migliori, dato che la dama torinese ha scoperto di essere stata ingannata e presa in giro da Leonardo, il quale non proverebbe affatto un interesse reale nei suoi confronti, a differenza di quello che vuol far credere in trasmissione.

Gemma ha così riportato le confessioni che le sono state fatte da questa donna che ha smascherato Leonardo e che ha voluto mettere al corrente anche la dama di U&D.

'I miei baci ti fanno schifo', sbotta Gemma contro Leonardo a Uomini e donne

"Io corro e questo ti dà fastidio, perché corro troppo. Non mi baci e quando mi baci è pesante perché ti faccio schifo. I miei baci ti fanno schifo" ha sbottato ancora Gemma, riportando le amare rivelazioni che le sono state riportate da questa donna che ha frequentato il cavaliere.

Un duro colpo per la dama, che nel corso del confronto con Leonardo non è riuscita a trattenere le lacrime, visibilmente amareggiata e delusa da questa ennesima conoscenza che non ha dato i frutti sperati. Riuscirà a riscattarsi in questo 2022?