Si fa sempre più lunga la lista dei personaggi appartenenti al mondo della televisione e dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus. L'ultima ad aver annunciato la sua positività è stata l'influencer Giulia De Lellis. L'ex fidanzata di Andrea Damante, visibilmente desolata e preoccupata per la situazione che sta vivendo, si prepara a festeggiare il suo ventiseiesimo compleanno da sola in quarantena. La ragazza ha scoperto di essere affetta dal Covid-19 dopo aver eseguito un tampone molecolare per poter ritornare al lavoro in tutta sicurezza.

L'influencer ha trascorso le festività natalizie con il suo fidanzato Carlo Beretta.

Le parole di Giulia De Lellis ai suoi followers: 'Potete immaginare il mio stato'

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi milioni di followers di avere il Covid-19. Queste le sue eloquenti parole: "Nonostante io avessi fatto 38394849 tamponi rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva." La seguitissima influencer ha poi anche aggiunto: "Vi lascio immaginare il mio stato." A corredo della storia, uno smile ironico accompagnato dalla frase: "Regalo di compleanno in anticipo per i miei quasi 26 anni." Un compleanno amaro dunque quello di Giulia De Lellis che il prossimo 15 gennaio spegnerà 26 anni.

Il successo di Giulia De Lellis sui social network e non solo: da corteggiatrice ad influencer popolare

Giulia De Lellis si è fatta conoscere dal pubblico nel noto programma dedicato ai sentimenti Uomini e donne. La ragazza scese le famose scale per corteggiare l'allora tronista Andrea Damante. Giulia riuscì a conquistare il suo cuore e i due lasciarono il programma mano nella mano.

I due che sembravano sempre più innamorati e ad un passo dalle nozze, dopo alcuni anni di convivenza e dopo averci riprovato, si sono definitivamente detti addio. Sulla vicenda sentimentale, Giulia Lellis ha anche scritto un libro dal titolo eloquente: "Le corna stanno bene su tutto" che ha riscosso molto successo vendendo migliaia di copie.

Ora, Giulia è felicemente fidanzata con Carlo Beretta. I due che hanno trascorso le festività natalizie tutti insieme in famiglia appaiono sempre più complici e innamorati. Giulia pare sia stata accolta molto bene dai Beretta. Che i due fidanzati siano pronti a fare il grande passo? Non resta che seguire la loro storia d'amore e gli indizi pubblicati sui rispettivi profili social per scoprirlo. L'nfluencer infatti con più di 5 milioni di follower non manca di aggiornare i suoi seguaci quotidianamente.