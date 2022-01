Isabella Ricci e Fabio Mantovani, dopo la loro uscita da Uomini e donne, non si sono più lasciati. La loro storia d'amore va a gonfie vele tanto che i due stanno realmente pensando al matrimonio. Lo hanno confidato nel corso di un'intervista rilasciata al Magazine del programma dove, tra le altre cose, Isabella ha parlato dell'amicizia con un altro ex volto di U&D, Marcello Messina.

Uomini e donne, Isabella e Fabio pronti a convivere

Da quando sono usciti da Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno cominciato la loro vita insieme. I due non hanno nessuna intenzione di separarsi e in questo periodo sono in vacanza alle Maldive.

La coppia ha rilasciato un'intervista a U&D Magazine, dove spiega cosa è successo tra loro dopo l'uscita dal programma e i loro progetti futuri. Isabella ha raccontato di essere stata accolta benissimo dai figli di Fabio. Sin da subito si è sentita a casa, tanto che ora lei e Fabio stanno pensando a una convivenza. Prima però, l'ex dama dovrà risolvere alcune questioni di lavoro, visto che sarà lei a trasferirsi a casa di Fabio.

Tra i progetti di Isabella e Fabio anche le nozze: 'Ci stiamo pensando'

Tra i progetti futuri della coppia c'è anche il matrimonio. Proprio così, sulle pagine del rotocalco, Fabio al riguardo ha dichiarato: 'Ci stiamo pensando'. Quindi, dopo il matrimonio di Angela e Antonio, i fan di Uomini e donne potrebbero assistere ben presto anche alle nozze di Isabella e Fabio.

Gemma verrà invitata al matrimonio? Pare proprio di no, visto che tra Isabella e la dama torinese non scorre certo buon sangue. Non è sfuggito al pubblico nemmeno il fatto che la 72enne non si sia commossa quando Isabella e Fabio sono usciti dallo studio di Uomini e donne. In genere Gemma versa lacrime copiose, ma nel caso di Isabella ha fatto un'eccezione.

Isabella su Marcello Messina: 'Gli stessi patimenti che avevo io'

Dunque, pare quasi certo che Gemma non sarà inviata al matrimonio di Isabella e Fabio. In attesa di sapere quando ci saranno i fiori d'arancio, Isabella non ha potuto fare a meno di parlare dell'amicizia nata con Marcello Messina, ex cavaliere di Uomini e donne.

I due hanno avuto modo di conoscersi al di fuori degli studi di Maria De Filippi e hanno trovato molte affinità. In particolare, Isabella ha ricordato come anche Marcello, così come lei, fu attaccato senza ragione da Gianni, Tina e Armando. Ha quindi visto Marcello come una persona con gli stessi patimenti che aveva lei. Forse anche per questo si sono trovati e hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Ora, dopo quanto dichiarato da Fabio e Isabella, non resta che attendere la data delle nozze.