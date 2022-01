Luca Salatino dopo non essere stato scelto da Roberta Giusti, ha iniziato subito una nuova avventura come tronista nella trasmissione Uomini e donne.

Intervistato dal magazine ufficiale del programma, Luca ha voluto fare un in bocca al lupo a Roberta e Samuele, augurando loro di vivere una vita serena. Non solo, riferendosi al proprio nuovo ruolo di tronista, ha precisato di non avere un prototipo ideale di donna.

Luca Salatino sul Trono di U&D, Roberta sceglie Samuele

Da pochi giorni, Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e donne. Il giovane romano è andato a tenere compagnia a Matteo Ranieri.

Come ben sanno i fan del programma di Maria De Filippi, è stata proprio la conduttrice in persona a dargli questa opportunità. Tutto è avvenuto subito dopo che Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani, lasciando a bocca asciutta proprio Salatino. Il ragazzo non ha avuto nemmeno il tempo di smaltire la delusione, che già si è ritrovato sul trono.

Un nuovo percorso che dovrebbe portarlo finalmente a trovare l'amore. Così almeno si augurano anche i telespettatori di U&D, che hanno apprezzato molto Luca durante tutto il percorso con Roberta.

Luca su Samuele e Roberta: 'Spero abbiano un rapporto sereno'

A distanza di qualche settimana, Luca ha rotto il silenzio su Roberta e Samuele proprio sulle pagine di Uomini e donne Magazine.

Qui lo chef romano ha parlato proprio della find del suo percorso con la tronista e ha colto l'occasione per dedicare un pensiero a Roberta e Samuele.

Luca si è così espresso: "Auguro a entrambi di stare bene e spero che abbiano un rapporto sereno", per poi aggiungere: "Un grande in bocca al lupo per il loro percorso".

Ripensando a questi ultimi mesi, Salatino non ha rimpianti, tanto da dichiarare di non voler cambiare nulla.

Ha ammesso di agire di impulso a volte, ma è proprio questa sua caratteristica che gli permette di non avere mai rimpianti o ripensamenti.

Luca Salatino avverte le corteggiatrici: 'Non ho un prototipo ideale'

Dunque anche in questa sua nuova avventura come tronista, Luca Salatino non ha intenzione di cambiare il suo atteggiamento.

Il suo nuovo percorso è appena iniziato e nell'ultima puntata di Uomini e donne è uscito per la prima volta in esterna con una delle corteggiatrici. Si tratta di Eleonora, una ragazza di 24 anni. Salatino non ha nascosto il proprio interesse e commentando l'esterna si è detto un po' stranito dalla situazione.

È stata solo una prima uscita, utile a rompere il ghiaccio, pertanto bisognerà attendere ancora prima di capire quale delle corteggiatrici scese per lui in studio riuscirà a rapirgli il cuore.

Sempre nell'intervista rilasciata al rotocalco di Uomini e donne, Luca ha raccontato di non avere "un prototipo ideale di ragazza", ma di lasciarsi guidare dagli eventi e dalle emozioni.