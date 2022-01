Mercoledì 18 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. Al centro dello studio Armando Incarnato e Marika Geraci sono stati protagonisti dell'ennesimo faccia a faccia. In particolare, la dama ha sostenuto che il cavaliere campano a marzo andrà a fare l'Isola dei Famosi come naufrago.

L'accusa della dama

La conoscenza tra Armando e Marika, nel dating show condotto da Maria De Filippi, prosegue tra alti e bassi. Nella puntata di mercoledì 18 gennaio, i due protagonisti hanno avuto l'ennesimo scontro. Mentre il cavaliere campano era al centro dello studio, è stata accusato dalla dama di essere a Uomini e Donne solamente per visibilità.

Poi la diretta interessata ha lanciato un'altra accusa: "Ho letto che andrai all'Isola dei Famosi".

Marika si è lasciata scappare una frecciatina all'indirizzo di Incarnato: "Se fossi un'autrice televisiva ti prenderei a fare un reality show perché reciti bene". Infine, la dama ha ironizzato sul fatto che Armando possa diventare un naufrago. Marika ha invitato il cavaliere ad andare a nuoto in Honduras, in modo che per marzo arrivi puntuale sull'isola.

La replica del cavaliere

In seguito alle insinuazioni di Marika Geraci, Armando Incarnato ha replicato a gran voce. Il diretto interessato ha smentito i rumors sul suo conto. Inoltre, il cavaliere ha precisato che in Honduras può andarci anche solo per fare una vacanza, senza partecipare al reality l'Isola dei Famosi.

Con tono piccato, Incarnato ha invitato la dama a non leggere news di Gossip sul web. Nel momento in cui Geraci decidesse di documentarsi sul web, Armando le ha chiesto di leggere bene gli articoli sul suo conto: "Non ho mai detto che andrò in Honduras".

Biagio Di Maro al centro delle polemiche

Nel frattempo, anche il nome di Biagio Di Maro è stato accostato all'Isola dei Famosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cavaliere ha ammesso che non lascerebbe sfuggire un'occasione simile se dovesse mai ricevere una proposta.

A quel punto Maria De Filippi ha precisato che non c'è nulla di male per lei se venisse chiamato al Grande Fratello o all'Isola. A quel punto Gianni Sperti ha accusato il cavaliere di avere mentito alla dama che frequenta, poiché sarebbe interessato solo a ottenere visibilità.

Dopo varie indagini, l'opinionista ha trovato sulla chat di Instagram una conversazione tra Biagio e Jo Squillo. Il diretto interessato ha sostenuto di non avere commesso nulla di male, Elena invece ha vuotato il sacco: "L'ha incontrata nell'hotel dove alloggia lui". Poi, la dama ha spiegato che Biagio ha chiesto il numero di telefono a Jo Squillo e dopo esserselo scambiato hanno cominciato a seguirsi sui social.