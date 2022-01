I fan di Uomini e donne, nel corso del mese di febbraio, vedranno il ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian e di Isabella e Fabio. Un ritorno inaspettato quello dell'ex tronista e del fidanzato, dopo le polemiche sorte durante la scelta. Novità anche per Gemma Galgani che, dopo la delusione per Massimiliano, metterà gli occhi su Franco.

L'inatteso ritorno di Andrea Nicole e Ciprian a U&D

I telespettatori forse non se lo aspettano e sarà per molti una gradita sorpresa. Andrea Nicole e Ciprian infatti, faranno ritorno in studio dopo quanto accaduto qualche settimana fa.

Tutti ricorderanno le polemiche e gli attacchi alla ex tronista e a Ciprian, nel momento in cui avevano svelato di essersi visti di nascosto dalla redazione. Un fatto che aveva sollevato un caos senza precedenti, con gli opinionisti che li avevano duramente attaccati, dando loro dei falsi e dei bugiardi. Il loro percorso si era quindi concluso in malo modo. Ora però, Maria De Filippi ha deciso di invitarli in studio per dare modo ai due ragazzi di raccontare come sono andate queste prime settimane di vita insieme. Una sorta di "perdono" da parte della conduttrice. Resta da capire se anche gli opinionisti avranno la mano morbida con Andrea Nicole e Ciprian o se continueranno a dare contro ai due ragazzi.

A Uomini e donne tornano anche Isabella e Fabio

In attesa di vedere come verranno accolti Andrea Nicole e Ciprian Aftim, anche un'altra coppia tornerà in quel di Uomini e donne, a distanza di qualche settimana dall'uscita dal programma. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due sono appena tornati da una romantica vacanza alle Maldive, segno che tra loro tutto procede a gonfie vele.

In studio racconteranno quindi, ciò che è avvenuto da quando hanno scelto di uscire insieme dal programma. Una conoscenza la loro, che era nata quasi in sordina ma che li ha portati piano piano, a costruire qualcosa di profondo. Isabella, nel giro di pochi mesi, ha trovato la sua anima gemella, a dispetto invece della sua antagonista Gemma Galgani che continua a cercare l'amore a Uomini e donne da ben 12 anni.

Anticipazioni febbraio 2022: Gemma vuole conquistare Franco

Proprio in riferimento a Gemma, nel corso delle puntate in onda a febbraio, la dama metterà gli occhi sul cavaliere Franco. Si tratta di un cavaliere già presente nel parterre del Trono Over. Franco però, accetterà di far rimanere anche una signora che giungerà per lui in studio. Quindi, Gemma si ritroverà a competere con un'altra donna per conquistare Franco. Di certo non sarà una cosa che farà piacere a Galgani, visto che ultimamente pare soffrire molto la competizione con le altre signore. Era successo anche con Nadia, nel caso di Massimiliano. Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne per scoprire come si evolveranno le cose per Gemma e per tutti gli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi.