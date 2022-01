Maria De Filippi ha mantenuto la promessa e ha invitato il signor Luciano Gianelli a Uomini e donne. L'anziano signore é giunto in studio nella registrazione del 21 gennaio. Una promessa quella di Maria, fatta all'uomo nel corso della seconda puntata di C'è Posta per te, dove Luciano aveva colpito il pubblico e la stessa conduttrice per la sua simpatia.

Arriva Luciano direttamente da C'è posta per te

Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e donne. L'ultima in ordine di tempo, di é tenuta venerdì 21 gennaio negli studi Elios di Roma. A rivelare qualche anticipazione, è la pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, dove si legge che il simpatico signor Luciano è entrato a far parte del parterre del Trono Over.

Luciano è l'arzillo signore che il pubblico ha conosciuto durante la messa in onda della seconda puntata di C'è posta per te. In quell'occasione, Luciano era giunto in trasmissione per cercare un amore di ben 60 anni prima. Ricerca che non ha dato i suoi frutti ed ecco che Maria ha poi promesso a Luciano di invitarlo a Uomini e donne.

Maria De Filippi mantiene la promessa: Luciano entra al Trono Over

Promessa mantenuta dalla De Filippi che, appunto, nell'ultima registrazione, ha accolto Luciano nel parterre del Trono Over. L'arzillo signore potrebbe entrare in competizione con Alessandro, altro simpatico cavaliere del parterre, ma bisognerà attendere le prossime registrazioni per scoprirlo. Nel frattempo, si viene a sapere che anche in questa registrazione, non sono giunti nuovi tronisti.

Per il momento dunque, il pubblico continuerà a seguire solo i percorsi di Matteo Ranieri e Luca Salatino. Quest'ultimo ha iniziato da pochissimo il suo percorso come tronista e ci vorrà ancora del tempo per capire verso quale delle corteggiatrici volgerà il suo sguardo.

U&D, spoiler: Matteo Ranieri tra Denise e Federica

Per quanto riguardo Matteo Ranieri, sembra che il suo percorso cominci a prendere forma.

È passato già un po' di tempo dall'inizio della sua avventura e, stando alle anticipazioni, pare essersi concentrato su due delle corteggiatrici, Denise e Federica. Quest'ultima sembra essere la ragazza che lo ha colpito di più e il pubblico si dice già certo che sarà proprio lei la sua scelta. Pare presto per dirlo, visto che ancora c'è da capire cosa ne sarà dell'altra corteggiatrice Martina Viali.

Nell'ultima registrazione, non si hanno avuto notizie su di lei e pertanto può essere che Matteo non sia più propenso a conoscerla. Anche su Gemma, Armando e altri protagonisti del Trono Over non si hanno molte notizie e pertanto bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate per capire tutto quello che è successo in questa registrazione. L'appuntamento con Uomini e donne è come sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.