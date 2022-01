Luisa Anna Monti è tornata ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: la ex dama del trono over di Uomini e donne sta affrontando una delle battaglie più difficili della sua vita. La donna sta combattendo contro un tumore al seno e purtroppo è la seconda volta che si ritrova in questa situazione. Nonostante ciò, Luisa Anna non ha mostrato mai segni di cedimento anzi sta mettendo in campo tutte le sue risorse per poter uscire vincitrice da questa lotta. Anche se le terapie sono dure, Monti non mollerà e andrà avanti.

Luisa lotta contro il tumore: 'Non si molla mai'

'La terapia ormonale è devastante ma non si molla mai', ha scritto Luisa Anna sul suo profilo Instagram a corredo di uno scatto di qualche tempo fa che le piace particolarmente perché le ricorda emozioni positive. 'Le Donne forti le riconosci subito, non piacciono a tutti, amano le sfide e hanno una luce diversa nei loro occhi... bisogna andare oltre per apprezzarle', ha proseguito la ex dama che all'interno del dating show di Maria De Filippi ha trovato l'amore in Salvio. Con l'ex cavaliere, Luisa sarebbe dovuta convolare a nozze, ma il matrimonio è stato rimandato per via del tumore che ha stravolto inevitabilmente i piani della coppia.

Salvio è rimasto comunque al suo fianco, sarà per questa ragione che Luisa avrà voluto dedicare un pensiero alle donne forti che per essere comprese hanno bisogno di chi le sappia riconoscere e guardare con i giusti occhi.

'Se crollano fanno finta che vada tutto bene', ha proseguito Monti riferendosi a se stessa e a tutte coloro che come lei hanno la forza dentro tanto da vivere sempre con il sorriso anche in situazioni difficili, proprio come quella che sta vivendo l'ex dama.

L'ex dama: 'Sono grata alla vita'

'Io sono felice di essere così e sono grata alla Vita', ha concluso il suo pensiero Luisa Anna che ancora una volta ha colto l'occasione per lodare la sua vita, nonostante la dura sfida a cui la sta sottoponendo.

Monti sta lottando con tutte le sue forze ma sempre con il sorriso sulle labbra senza mai abbattersi. D'altra parte la donna fin da quando ha scoperto di avere di nuovo un tumore al seno che l'ha portata a un'operazione e a evidenti cambiamenti del suo corpo, ha sempre anteposto la sua voglia di vivere alla stanchezza e alla malattia.

Immediati sono giunti i messaggi di sostegno da parte dei fan: Luisa ha costruito una rete di affetti molto solida che sono un sostegno per lei. Luisa è stata apprezzata fin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne per la sua sincerità e schiettezza disarmante, qualità che la sta contraddistinguendo anche in questo difficile momento. Di certo per Luisa Anna, dopo la tempesta tornerà a splendere il sereno.