A distanza di un mese dall'addio di Michele ad Un posto al sole, Alberto Rossi è tornato a parlare dell'argomento, o meglio lo ha lasciato fare ai suoi fan. L'attore oggi ha infatti pubblicato nelle sue stories alcuni commenti di spettatori delusi dalla piega che sta prendendo la soap opera partenopea in questi episodi. In particolare, ad essere sotto accusa, sono state le scelte degli sceneggiatori di "sostituire" alcuni protagonisti storici con controparti, sicuramente valide dal punto di vista recitativo ma, per ovvi motivi, meno amati dallo platea di Upas.

Un posto al sole: le lamentele dei fan

Alberto Rossi ha pubblicato nelle sue stories alcuni messaggi che gli sono arrivati in questi giorni. Tra questi si può leggere: "Ho smesso di seguire Upas, da quando hanno iniziato a mettere e togliere personaggi". Un'altra giovane utente dichiara: "Mancano tanto gli storici della soap (Viola, Arianna, Andrea, Otello, Teresa, Michele, Vittorio)" e ancora :" Anche io non lo sto guardando più, gente che va, gente che viene. Non si capisce più nulla". Il tenore dei messaggi scelti dall'attore è più o meno lo stesso. Il concetto insomma sembra essere chiaro, se Un posto al sole continua a far fuori gli attori storici per immettere nuovi personaggi perderà gli spettatori.

Ma è davvero così?

Un posto al sole mantiene i suoi ascolti

Va detto subito che Un posto al sole non ha subito nessun contraccolpo in termini di ascolti, nelle ultime puntate. Quello di Angela è solo un arrivederci e se davvero Katia farà quello che temono tutti i fan, il suo ritorno si prospetta come un evento, così come fu per Marina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Su Alberto Rossi, ad oggi, non c'è nessuna conferma, ma la sensazione è che Giancarlo (finora perfetto) prima o poi possa commettere qualche errore che spiani la via al ritorno di Michele. Detto questo va ammesso che il "problema" dei personaggi storici esiste, ma purtroppo una soap evolve e risulta giusto dare spazio a nuovi personaggi, così come lasciare liberi coloro che vogliono fare nuove esperienze.

Un posto al sole chi resta e chi va via

Per concludere è giusto fare un piccolo riepilogo. Teresa non tornerà più per decisione della stessa Carmen Scivittaro che, dopo la morte del fratello ha preferito occuparsi della sua famiglia. Giochi chiusi per Andrea che non tornerà più ad Upas, mentre Arianna dovrebbe tornare in primavera. Otello potrebbe rientrare, ma considerata l'assenza della sua compagna storica, facile che farà qualche comparsata come successo per Natale. C'è stata grande delusione per Viola ed Eugenio, i due sono tornati praticamente per apparire solo durante il cenone di Natale. Ad oggi non sono previsti loro rientri, ma c'è sempre speranza. Per quanto riguarda le notizie più recenti pare che quello di Vittorio sia un addio a tutti gli effetti, ma anche qui qualcosa potrebbe cambiare.

C'è pero un'altra notizia che sta girando in questi giorni, due protagonisti storici stanno per salutare per un breve periodo, mentre un altro personaggio sarebbe pronto a lasciare per sempre. Sulla coppia bisogna guardare tra i personaggi amati, presenti in sigla e molto legati tra loro, quanto all'addio se è davvero legato alle trame attuali i nomi più probabili restano Patrizio o Fabrizio, ma tutto è ancora possibile.