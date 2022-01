Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole anche nella settimana 24-28 gennaio con nuove puntate inedite in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti l'episodio che aprirà la settimana il prossimo lunedì 24 gennaio, rivelano che i colpi di scena non mancheranno e l'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Fabrizio che apparirà sempre più fuori controllo, al punto da far preoccupare notevolmente anche la sua compagna Marina Giordano.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 gennaio: Fabrizio pericoloso

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa prima puntata di Un posto al sole che aprirà la settimana 24-28 gennaio 2022, rivelano che la situazione per Fabrizio sarà sempre più preoccupante.

L'uomo, infatti, complici i vari problemi che sta affrontando anche sul lavoro, apparirà sempre più fuori controllo e quindi altamente pericoloso.

Fabrizio è rabbiosamente frustrato e questo suo modo di essere non promette nulla di buono, anzi spaventa moltissimo le persone che hanno a che fare con lui.

Lo sa bene Marina Giordano: le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che la donna si ritroverà a dover metabolizzare la sofferenza e lo spavento patito "per colpa" di Fabrizio e anche per lei non sarà facile gestire questa situazione.

Patrizio affronta ancora Clara

Come si evolverà a questo punto la situazione? Dato il comportamento preoccupante di Fabrizio, Giordano deciderà di chiedere aiuto o prenderà le distanze dall'uomo?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Un posto al sole di lunedì 24 gennaio 2022, rivelano che Patrizio crederà di aver capito il vero motivo che si nasconde alla base della decisione presa da Clara, di mettere la parola fine al loro rapporto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio per questo motivo, convinto al 100% della sua scoperta, Patrizio deciderà di avere un nuovo confronto con Clara e quindi andrà da lei per parlarle e per capire come sta la situazione.

Lo scopo di Patrizio, ancora una volta, sarà quello di riuscire ad avere un chiarimento definitivo con la donna di cui è profondamente innamorato.

Katia preoccupata per Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 24 gennaio

Peccato, però, che l'esito finale di questo incontro potrebbe rivelarsi l'ennesima batosta per il giovane Patrizio, il quale potrebbe ascoltare cose che non gli piaceranno.

Al centro delle trame di Un posto al sole del 24 gennaio ci saranno anche le vicende di Katia, la quale apparirà sempre più preoccupata per le sorti di suo figlio Nunzio.

E così, Franco cercherà in tutti i modi di tranquillizzare la donna, ma lei non si darà pace in merito a questa love story che c'è tra suo figlio Nunzio e la giovane Chiara, che non la convince affatto.