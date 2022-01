Si fanno sempre più avvincenti le trame di Un Posto al Sole: le anticipazioni della puntata in onda su Rai 3 giovedì 27 gennaio 2022 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay si concentrano su Fabrizio e sulle conseguenze del suo tentativo di togliersi la vita. In preda alla disperazione e ai sensi di colpa per aver aggredito Marina, Rosato deciso a togliersi la vita ha assunto un mix di alcol e pillole. Roberto è stato vicino alla povera Giordano, spaventata da quanto successo con il compagno. Ferri ha provato a farla riflettere, avvertendola del pericolo che sta correndo accanto a un uomo ormai senza controllo su di sé e su chi gli sta accanto.

Situazione difficile anche per Patrizio, che non si rassegna alla fine della sua storia d'amore per la quale era disposto a mettere in gioco tutto. Clara, per proteggerlo, sta provando a convincerlo a voltare pagina: l'ha aiutata in un momento molto difficile, ma ora la loro storia è un capitolo chiuso. Una versione che Patrizio non riesce ad accettare e alla quale nemmeno crede, certo che Clara stia agendo in quel modo per metterlo al sicuro da Alberto, pronto a rovinargli la vita.

Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda giovedì 27 gennaio

Fabrizio ha cercato di togliersi la vita, ormai incapace di darle un senso. Le sorti del pastificio sono segnate e la gelosia nei confronti di Marina e Ferri è insopportabile.

Il suo destino è appeso un filo.

Nonostante sia stata aggredita e minacciata, Marina continua a stare accanto a Fabrizio. La preoccupazione per le sue condizioni di salute è tanta.

Marina e Roberto sempre più vicini

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata del 27 gennaio, Roberto sarà molto preoccupato dall'ostinazione di Marina che, nonostante ciò che è accaduto, continua a restare vicino a Rosato.

Temendo per la sua incolumità, Roberto sta sempre più vicino a Marina, finendo per trascurare la gelosissima Lara. Una confusa Giordano verrà travolta dalla confusione riguardo i suoi sentimenti.

Jimmy e Bianca scoprono un retroscena sulla storia di Palazzo Palladini

Come spesso accade, Un posto al sole tratta temi storici e di attualità.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 27 gennaio su Rai 3, sarà la volta di ricordare il Giorno della Memoria.

Protagonisti assoluti saranno Jimmy e Bianca. Il figlio di Niko rimarrà molto colpito da una lezione scolastica nella quale verrà trattato il Giorno della Memoria. La rievocazione di quei tragici eventi sarà l'occasione per lui e l'amica Bianca di venire a conoscenza di un fatto reale che è accaduto a Palazzo Palladini proprio in quel drammatico periodo storico che ha messo in ginocchio il mondo intero.