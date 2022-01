Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 dal 31 gennaio al 4 febbraio, si tornerà a parlare, prepotentemente, di un possibile ritorno di fiamma tra Roberto e Marina. Quest'ultima, dopo l'accorata dichiarazione d'amore di Ferri, inizierà a tentennare, anche se sarà fortemente frenata dai sensi di colpa. Il tentato suicidio di Fabrizio, la metterà in una difficile situazione e la donna verrà assalita da sentimenti molto contrastanti. Nel frattempo Roberto porterà avanti il suo "assalto" alle aziende Petrone, tuttavia Chiara sembrerà essere presa da ben altre "questioni".

Upas, anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio: ultimatum a Fabrizio

Le condizioni di Fabrizio (Giorgio Borghetti) miglioreranno giorno dopo giorno e Marina (Nina Soldano) deciderà che è giunto il momento di parlare seriamente all'uomo del loro futuro. A quanto pare, la donna lo metterà di fronte a una scelta da cui dipende il destino del loro matrimonio. Purtroppo le anticipazioni non rivelano altro su questa discussione ma, considerati gli ultimi sviluppi, la donna potrebbe chiedergli di rinunciare all'alcol e di cambiare atteggiamento. Altresì risulta probabile che l'uomo accetti, ma questo non sarà comunque sufficiente. Il suo rivale Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), infatti, sembrerà determinato a non fare passi indietro e porterà avanti una corte serrata a Marina.

Un posto al sole, trame 31 gennaio - 4 febbraio: i dubbi di Marina

Nei prossimi episodi di Upas, Marina si mostrerà molto dubbiosa, in merito al suo futuro sentimentale. Una parte di lei vorrebbe infatti restare accanto al marito, ma d'altro canto il richiamo di Roberto risulterà troppo forte per lasciarla impassibile. La donna dovrà quindi decidere se ascoltare il suo istinto e tornare con Ferri o aiutare suo marito in questo momento così difficile.

Purtroppo non ci sono altre informazioni che possano indicare la scelta della donna ma la sensazione è che, al momento, se scegliesse Rosato sarebbe solo per una sorta di obbligo morale.

Un posto al sole, puntate di febbraio: Chiara Petrone si droga

Oltre al corteggiamento a Marina, Ferri porterà avanti anche un'aggressiva strategia commerciale con Chiara (Alessandra Masi).

La ragazza però non sembrerà affatto convinta dalla bontà dell'offerta dell'uomo, ma questo punto passerà in secondo piano. Verrà infatti svelato che la giovane manager, per sfuggire allo stress quotidiano, ricorre abitualmente all'uso di cocaina. Tutto questo alle spalle di Nunzio (Vladimir Randazzo), che però nella puntata di venerdì 4 febbraio si avvicinerà a scoprire il suo terribile segreto.