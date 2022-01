Continuano le puntate di Un Posto al sole, la soap che da 25 anni appassiona il pubblico di Rai 3. Gli episodi vanno in onda come di consueto dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa. Gli episodi di Upas possono essere rivisti anche in replica su Rai Play. Che cosa succederà a Palazzo Palladini?

In occasione delle feste, sono tornati Viola, Eugenio e Otello ma a quanto pare la loro presenza sarà temporanea. Stando invece alle ultime indiscrezioni, pare che ci sia un ritorno a tutti gli effetti che farà felici i fan, quello di Arianna. Ancora mistero sull'eventuale rientro di Michele che, dopo la separazione da Silvia, ha accettato - anche spronato da Rossella - un importante lavoro a Milano.

Tempo di partenze anche per Angela che, superate le paure di Franco, si appresta a raggiungere la Sicilia per sostituire un suo collega della Fondazione. Sarà un addio o un arrivederci? Nell'attesa di saperne di più, ecco le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa il 4 gennaio 2022.

Un Posto al sole spoiler: Lara nel mirino di Marina

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole relative alla puntata del 4 gennaio 2022 svelano che la furba Giordano capirà che Lara c'entra qualcosa con ciò che è accaduto al pastificio o, almeno, questo è quello che crederà Marina.

Fabrizio non ha passato un periodo semplice e la frustrazione per gli affari andati male ha finito per mettere a dura prova anche il rapporto con Marina.

La bella Giordano, però, ha combattuto contro tutti e tutto per salvare la sua storia d'amore, riuscendoci. La pace sembrava essere tornata, fino all'ennesimo imprevisto al pastificio. Marina è sicura che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Lara e così prepara la sua vendetta.

Angela pronta alla partenza

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, vedremo Franco abbastanza avvilito per l'imminente partenza di Angela.

Dopo diverse discussioni a riguardo, i due hanno fatto pace, con grande gioia di Bianca.

Nella puntata di Upas del 4 gennaio 2022 sarà proprio Bianca a fare una dolce sorpresa alla mamma per lasciarle un bel ricordo prima che parta per la Sicilia.

Vittorio perde Speranza? Spoiler Un Posto al sole

A quanto pare, il giovane Del Bue ha giocato con il fuoco.

Una consapevolezza che arriverà troppo tardi. Nel nuovo episodio di Upas, Vittorio non se la sentirà di portare avanti il piano concordato con Samuel.

E così, un pentito Del Bue farà di tutto per tornare sui propri passi, giocandosi le ultime carte. Che ne sarà della sua storia con Speranza? Forse, non è ancora troppo tardi per ammettere di essersi innamorato follemente, superando la paura di far soffrire la ragazza che vuole al suo fianco.