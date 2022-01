C'è grande movimento nel cast di Un posto al sole, in questi giorni, sia in entrata che in uscita. L'ultimo, in ordine cronologico, ad avere lasciato la soap opera partenopea è stato Patrizio, che ha seguito in Spagna il suo amico Vittorio. Per quanto riguarda invece gli ingressi, presto entrerà nel cast, Roberto Caccioppoli, ma a quanto pare non sarà l'unica a new entry. A breve, farà infatti la sua apparizione il giovane attore Alessandro Orrei. Al momento ci sono pochi dettagli, in merito al ruolo che dovrebbe ricoprire nella soap opera partenopea, ma sono stati rivelati alcuni interessanti indizi che lo vedrebbero affiancato a Rossella Graziani.

Un posto al sole: una new entry interagirà con Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà presentato agli spettatori un nuovo personaggio. A prestargli il volto sarà l'attore Alessandro Orrei, classe '98, già noto al grande pubblico per la fiction Mare fuori. Da quanto trapelato finora questo giovane personaggio, di cui non ci conosce nemmeno il nome al momento, dovrebbe interagire con Rossella (Giorgia Gianetiempo). La dottoressa Graziani, avrà quindi sempre maggiore spazio nelle trame future, facendo si che Upas assuma sempre più i toni del medical drama.

Upas: arriva un giovane paziente al San Filippo

Se i rumor dovessero essere confermati Alessandro Orrei dovrebbe vestire i panni di un paziente e ad occuparsene sarà chiamata, ovviamente, la dottoressa Graziani.

L'attore viene accreditato come "guest" quindi dovrebbe essere presente giusto per questa storyline a tema ospedaliero. Non ci sono dettagli sulla patologia da cui è afflitto il ragazzo né tantomeno se Ross riuscirà a salvarlo o se dovrà fare i conti con qualche evento infausto. La giovane età del personaggio potrebbe far pensare ad un legame empatico tra medico e paziente, ma non ci sono elementi, al momento, che possano confermare o confutare sviluppi della trama in tal senso.

Per quanto riguarda Rossella, va detto che tale personaggio sarà, ancora per un po', al centro del triangolo amoroso con Riccardo Crovi (Mauroi Racanati) e sua moglie Virginia (Desirèe noferini). Tale storyline, a quanto pare, è tutt'altro che chiusa e promette, in futuro, diversi colpi di scena.

In Mare fuori interpreta un giovane criminale

Nonostante la giovane età, Alessandro Orrei è stato co-protagonista di "L'ultimo Round" e protagonista nel 2020, del film "Non seguirmi". I telespettatori lo hanno visto invece nella fiction Mare Fuori nel ruolo molto complesso di Mimmo, giovane criminale, ambizioso e doppiogiochista, pronto a tutto pur di scalare i vertici della criminalità.