Finalmente è arrivata la verità su Riccardo e Virginia. Nella puntata di Un posto al sole di domani, 12 gennaio 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, Crovi sarà ancora alle prese con le pressanti richieste di sua moglie. Virginia è tornata a Napoli e si è presentata senza alcun preavviso all'ospedale, con in desiderio di parlare con Riccardo. In quel preciso momento, Crovi si trovava in compagnia di Rossella, che ha portato a vedere l'appartamento appena comprato. Dopo diverse insistenze, Riccardo ha accettato di incontrare Virginia, che gli ha fatto chiaramente capire di non voler rinunciare a lui.

Resterà a Napoli e non prenderà mai quel treno per tornare a Bolzano che risolverebbe le ansie di Riccardo.

E Rossella? Ora che sta provando a dare di nuovo fiducia al compagno, come reagirà quando verrà a sapere come stanno realmente le cose? Nel frattempo, la relazione di Silvia e Giancarlo sembra infastidire Guido e non solo. Attenzione anche a Patrizio che, vessato da Alberto e distrutto dal dolore per aver perso Clara, presto commetterà un gesto che gli costerà molto caro. Di seguito, le anticipazioni dell'episodio del 12 gennaio.

Un Posto al sole anticipazioni di mercoledì 12 gennaio: Rossella ingannata da Riccardo

Non c'è pace per la povera Ross, che ha provato a seguire il consiglio di Silvia e vivere con più leggerezza la storia con Riccardo.

Di certo, non può sapere che il suo fidanzato le sta nascondendo una verità tanto scottante. Quella che doveva essere una ex piuttosto fastidiosa, è in realtà sua moglie, una moglie che vuole riconquistarlo.

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda mercoledì 12 gennaio su Rai 3, Rossella sarà di nuovo in crisi ma a darle conforto sarà un'amica inaspettata.

Nel frattempo, Virginia continuerà a pressare Riccardo, convinta che la sua relazione con Rossella sia cosa di poco conto. Decisa a riprendersi il marito, penserà a un modo per mettere la sua giovane rivale in amore al tappeto.

Franco in ansia per Nunzio

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, non mancheranno le tensioni tra Franco e Ferri.

Questa volta, Roberto ha tutte le ragioni per lamentarsi della poca serietà di Nunzio.

Franco proverà a parlare con Nunzio, che non sembra ancora pronto ad affrontare le responsabilità che richiede un lavoro. Ferri capirà oppure prenderà un'inevitabile decisione?

Patrizio soffre per Clara, anticipazioni Un Posto al sole

Clara, nonostante le difficoltà economiche, sta provando a voltare pagina. Lo stesso non si può dire di Patrizio, che soffre terribilmente per lei.

Nei nuovi episodi di Un Posto al sole, Clara prenderà una decisione inaspettata. Dopo essere stata ricattata da Alberto, non avrà altra soluzione che tornare a vivere con lui. A quel punto, Patrizio perderà il controllo.