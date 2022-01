Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di venerdì 28 gennaio 2022 su Rai 3 alle 20:45 svelano il grande segreto di Chiara, che si scoprirà essere dipendente da sostanze. Per questo motivo, di fronte all'allettante proposta lavorativa di Ferri e Filippo, la ragazza sarà piuttosto titubante. La sua ansia non passerà inosservata agli occhi di Nunzio, che inizierà a sospettare che la sua fidanzata gli nasconda qualcosa di importante. Intanto, le condizioni di Fabrizio cominciano lentamente a migliorare, ma non il suo stato psicologico. Rosato è ancora sconvolto per quanto successo con Marina e per la drammatica situazione che si è creata al pastificio e non riesce a trovare una soluzione.

A complicare le cose, la presenza di Roberto nella vita di Marina, che lo turba non poco.

Trama Un Posto al Sole episodio 5870 di venerdì 28 gennaio su Rai 3

Nel nuovo episodio di Un posto al sole, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) fanno una proposta lavorativa a Chiara (Alessandra Masi) rispetto alle attività del Gruppo Petrone. La giovane, però, nasconde un segreto che potrebbe seriamente compromettere la sua vita lavorativa e non solo.

Intanto, le condizioni di Fabrizio cominciano a migliorare, dopo che è stato sul punto di perdere la vita. Non sarà facile per Marina (Nina Soldano) decidere il da farsi. Dopo l'aggressione subita, non si fida più del compagno e vive nella paura.

Marina mette alle strette Fabrizio

Rosato è deciso a cambiare e, dopo il suo gesto estremo, prova a convincere Marina delle sue buone intenzioni.

La tenace Giordano è però molto vicina a Roberto, che sta trascurando Lara per darle il suo supporto. Stufa di subire le continue aggressioni di Rosato, Marina lo mette di fronte a una scelta.

Il segreto di Chiara, spoiler Un Posto al Sole

A Palazzo Palladini, un piccolo incidente domestico è l'occasione per far riavvicinare dopo diverso tempo e tante incomprensioni Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ross accetterà la presenza di Giancarlo?

Infine, il segreto che custodisce Chiara sta per venire alla luce.

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, si scoprirà che la giovane Petrone è dipendente da sostanze. Una situazione molto complicata e difficile da gestire, che presto le sfuggirà di mano. Nei nuovi episodi, anche Nunzio inizierà a sospettare che la fidanzata lo tenga all'oscuro di qualcosa che la tormenta e una serata che dovrebbe essere romantica si trasformerà in un incubo.

Si ricorda che la puntata di Un Posto al Sole di venerdì 28 gennaio può essere rivista in replica su RaiPlay dopo la messa in onda delle 20:45 su Rai 3.