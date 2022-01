Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 gennaio del 2022, si parlerà molto di Fabrizio Rosato. L'uomo, dopo avere ascoltato una discussione tra Roberto e Marina, piomberà in un profondo strato di frustrazione e autocommiserazione che lo porterà a fare del male a chi gli sta vicino e a se stesso, ma fino a che punto?

Nel frattempo Marina sarà combattuta tra la paura di restargli accanto e la preoccupazione per le sue condizioni di salute. Roberto Ferri non si limiterà ad assistere a tutto questo e si farà nuovamente avanti con la donna trascurando Lara Martinelli.

Upas, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio: Fabrizio fuori controllo

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Marina Giordano (Nina Soldano) faticherà molto a gestire il malessere psichico di Fabrizio (Giorgio Borghetti). L'uomo entrerà in un pericoloso vortice autodistruttivo che metterà in serio pericolo la sua incolumità e quella di sua moglie. Nel frattempo Roberto, preoccupato per quest'ultima, cercherà di farla ragionare in merito ai suoi suoi veri sentimenti. Nel frattempo Rosato, oramai totalmente privo di controllo, si preparerà a compiere un gesto estremo. Attenzione perché le anticipazioni purtroppo non svelano cosa farà l'uomo, difficile capire se proverà un suicidio, se ingerirà troppo alcol come in altre occasione o se si tratterà di tutt'altro.

Sta di fatto che le sue condizioni, in seguito a tale gesto, saranno molto preoccupanti. Va anche sottolineato che Marina sarà molto preoccupata anche per se stessa, segno che l'uomo avrà un nuovo scatto di ira contro di lei, come già successo in passato.

Un posto al sole, trame 24-28 gennaio: Ferri si fa avanti

Dopo il drammatico evento, Marina inizierà a pensare seriamente alle parole di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

La donna inoltre inizierà ad essere sempre più gelosa di Lara (Chiara Conti). Nonostante le perplessità e la paura verso Fabrizio, l'imprenditrice Giordano deciderà comunque di restare al suo fianco, preoccupata per le sue condizioni di salute. Nel frattempo Ferri, in ansia per la sua ex, inizierà a riavvicinarsi a lei trascurando invece Martinelli.

Un posto al sole, spoiler dal 24 al 28 gennaio: Marina stanca di subire

Ferri deciderà di fare una seria proposta commerciale a Chiara Petrone (Alessandra Masi). Roberto però è totalmente ignaro del fatto che la ragazza nasconda un terribile segreto che potrebbe causare diversi problemi. Si tratta della morte di suo padre o altro? Nel frattempo le condizioni di Fabrizio sembreranno migliorare e Marina ne approfitterà per parlargli seriamente. La donna, stanca di subire i suoi attacchi di ira, lo metterà dinanzi un aut aut: ma come la prenderà Fabrizio?