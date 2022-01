Prosegue l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole e le trame delle nuove puntate previste dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Nunzio che si ritroverà nei guai per il modo in cui sta affrontando il suo impegno lavorativo ai Cantieri di Roberto Ferri. Intanto Patrizio si ritroverà a dover affrontare le provocazioni di Alberto, dopo la fine della sua relazione con Clara.

Franco in crisi per i figli: anticipazioni Un posto al sole 10-14 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 14 gennaio 2022, rivelano che Franco si ritroverà a dover gestire delle situazioni complicate, riguardanti i suoi figli.

In primis l'uomo dovrà fare i conti con la tristezza della piccola Bianca, provata dall'assenza di sua mamma Angela, la quale è nuovamente partita per motivi di lavoro e non si sa quando farà ritorno a casa.

Come se non bastasse, Franco dovrà fronteggiare anche le continue lamentele di Roberto Ferri, legate all'operato di Nunzio.

Nunzio già nei guai per il lavoro ai Cantieri di Ferri

Il giovane ragazzo ha accettato di lavorare ai Cantieri ma, in questo primo periodo di tempo, non si è dimostrato diligente.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Nunzio continuerà a prendere sotto-gamba il suo impegno ai Cantieri e proprio per questo motivo si ritroverà già nei guai, a distanza di poco tempo dall'inizio di questo nuovo incarico.

Tale situazione porterà Ferri a lamentarsi con Franco, padre del ragazzo e a questo punto Nunzio dovrà decidere se proseguire con impegno il suo lavoro ai Cantieri oppure voltare pagina.

E poi ancora, le trame delle prossime puntate in onda nella settimana 10-14 gennaio 2022, rivelano che si parlerà anche di Patrizio, ancora scosso e addolorato dalla fine della sua relazione con Clara, sulla quale aveva puntato molto, sperando di avere un futuro roseo con la donna.

Patrizio provocato da Alberto: trame Un posto al sole al 14 gennaio

E così, mentre Clara dimostrerà di essere già pronta a voltare pagina e a riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio con Patrizio, il giovane ragazzo sarà fortemente provato e si ritroverà a fare i conti anche con la perfidia di Alberto Palladini.

L'ex compagno di Clara, infatti, non si farà problemi a provocare Patrizio e a metterlo ancora più in crisi e in difficoltà in questo periodo già particolarmente complicato e delicato per lui.

Occhi puntati anche su Samuel: le trame di Un posto al sole al 14 gennaio, rivelano che il ragazzo proverà di nuovo ad avvicinarsi a Speranza, ma la reazione della ragazza non sarà delle migliori.

Speranza si sente troppo ferita e amareggiata e si prenderà del tempo per riflettere e capire cosa fare.

Occhi puntati anche su Riccardo, il quale cercherà di avere a tutti i costi un chiarimento con Rossella dopo i malumori dell'ultimo periodo.