L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato nella settimana 17-21 gennaio con nuove puntate in prima visione assoluta. Occhi puntati sulle vicende di Nunzio che cominceranno a preoccupare anche sua mamma Katia, al punto da decidere di rientrare a Napoli per capire cosa sta succedendo. Intanto Alberto non ha alcuna intenzione di dargliela per vinta a Patrizio e, per questo motivo, intende fargliela pagare.

Nunzio ritrova sua mamma in città: trame Un posto al sole 17-21 gennaio

Nel dettaglio, le trame di Un posto al sole nella settimana che va fino al 21 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città di Katia, la mamma di Nunzio.

La donna, dopo che suo figlio ha scelto di ritornare in città per stare al fianco della sua ex Chiara che stava attraversando un periodo difficile, non ha visto più tornare il ragazzo da lei e quindi ha scelto di andare a Napoli per scoprire cosa sta accadendo nella vita del ragazzo.

L'incontro tra Katia e Nunzio, in un primo momento, sarà particolarmente forte ed emozionante. Il ragazzo, infatti, sarà fiero e contento di rivedere sua mamma dopo un periodo in cui sono stati lontani e proveranno così a recuperare il tempo perso.

Katia preoccupata per suo figlio Nunzio: spoiler Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 21 gennaio 2022, rivelano che col passare dei giorni, Katia deciderà di essere limpida con suo figlio e quindi di metterlo al corrente del motivo che l'ha spinta a rientrare al più presto a Napoli.

La donna ammetterà di essere preoccupata per questo riavvicinamento che c'è stato tra Nunzio e Chiara, dato che teme profondamente che possa soffrire di nuovo "per colpa" della sua ex, visti i precedenti che ci sono stati tra di loro.

Insomma Katia non vede affatto di buon occhio il "ritorno di fiamma" che c'è stato tra Nunzio e Chiara, convinta del fatto che non sia la ragazza giusta per suo figlio, date anche le diversità dal punto di vista socio-economiche che ci sono tra i due.

Alberto contro Patrizio e promette vendetta

E poi ancora, le trame di Un posto al sole dal 17 al 21 gennaio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Alberto, il quale non apprezzerà minimamente il fatto che Patrizio lo abbia messo "KO", dopo la lite che c'è stata tra i due.

Il perfido e astuto Palladini non accetta di essere stato messo alle strette dal ragazzino e, proprio per questo motivo, è deciso al 100% a fargliela pagare molto cara.

Quale sarà a questo punto la vendetta crudele che Alberto metterà a punto per impartire una dura lezione al suo nemico? Ma non è finita qui, perché Alberto intende fargliela pagare anche alla sua ex Clara, nonché madre di suo figlio.

Fabrizio e Marina in crisi: anticipazioni Un posto al sole al 21 gennaio

Occhi puntati anche su Fabrizio: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che i guai che sta affrontando al pastificio lo porteranno a vivere un momento di grande angoscia e di profonda solitudine.

L'uomo, infatti, finirà per chiudersi in se stesso, al punto da evitare ogni tipo di confronto anche con le persone che gli stanno accanto come nel caso di Marina.

Tale situazione, quindi, finirà per rendere molto complicato il loro rapporto, al punto che Marina si sentirà angosciata.