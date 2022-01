Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda in televisione da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio saranno imperdibili. Infatti, durante la settimana ci saranno colpi di scena che riguarderanno alcuni dei protagonisti. A tal proposito, l’arrivo di Katia a Napoli inizierà a destare dei sospetti in Giulia, che inizierà a sospettare che la mamma di Nunzio nasconda qualcosa. Nel frattempo, la presenza dell’ex moglie di Franco a Napoli creerà tensione alla terrazza perché Bianca litigherà con Katia. Nel frattempo, Silvia si farà male alla caviglia.

Un posto al sole, puntate al 4 febbraio: Giulia nutre dubbi su Katia

Katia Cammarota è tornata a Napoli dopo qualche anno. L’arrivo in città dell’ex moglie di Franco è stato accolto con entusiasmo da parte dei familiari di Boschi, ma ha inizialmente generato malcontento in Nunzio. Infatti, il giovane Cammarota ha notato ostilità da parte di sua mamma nei confronti della sua relazione con Chiara Petrone. Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 4 febbraio, Giulia inizierà a farsi delle domande su Katia. In particolar modo, la mamma di Angela si chiederà se dietro al ritorno dell’ex moglie di Franco nel capoluogo campano ci sia qualcosa. La signora Poggi, infatti, penserà che Katia stia nascondendo qualcosa.

Un posto al sole, episodi al 4 febbraio: Bianca litiga con Katia

Nelle puntate di Un posto al sole già andate in onda in televisione, Bianca ha iniziato a soffrire l’assenza di sua mamma. Infatti, Angela si è trasferita per lavoro in Sicilia. Dopo avere nascosto che una verifica le era andata male nei precedenti episodi, anche nelle prossime puntate della soap partenopea la situazione scolastica della piccola Boschi non migliorerà.

Infatti, durante la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio, Bianca andrà male in un’interrogazione. La figlia di Franco, pertanto, sarà giù di morale e litigherà con Katia. Le anticipazioni dei prossimi episodi, al momento, non rivelano se la nipote di Giulia e la mamma di Nunzio faranno pace.

Un posto al sole, anticipazioni al 4 febbraio: Silvia si fa male alla caviglia

Nel frattempo, Silvia avrà problemi di salute per via della caviglia dolorante. La proprietaria del Caffè Vulcano sarà impossibilitata a muoversi a causa del dolore e Giancarlo si offrirà di aiutarla. Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 31 gennaio al 4 febbraio, inoltre, ci sarà spazio per le vicende di Renato e Raffaele. I due cognati, infatti, dopo la prima sfida a scacchi in cui Poggi aveva barato, saranno pronti per affrontare una nuova partita. Non resta che attendere i prossimi episodi della soap partenopea, per scoprire quale segreto starà nascondendo Katia.