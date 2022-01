Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in programma dal 17 al 23 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Dopo essere finita in carcere per la morte di Marcia, la dark lady di Acacias 38 riuscirà a trovare un nuovo modo per uscire di prigione e tornare di nuovo in libertà. Intanto Rosina comincerà ad avere dei sospetti e dei dubbi sul conto di Jose, in merito alla morte di Bellita.

Anticipazioni nuove puntate Una Vita, dal 17 al 23 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita per la settimana che va dal 17 al 23 gennaio 2022, rivelano che dopo la drammatica notizia della morte di Bellita, che sembra essere scomparsa in circostanze del tutto misteriose, ecco che i sospetti si concentreranno sul conto di suo marito Jose.

Rosina, in particolar modo, finirà per raccontare a Susanna quelli che sono i suoi sospetti sul conto dell'uomo.

La donna, infatti, teme che sia stato proprio Jose a causare la morte di sua moglie e, per questo motivo, non vede di buon occhio il suo modo di fare in quartiere, quasi come se volesse mettere a tacere tutte le notizie legate alla morte della cantante.

Genoveva e l'inganno per uscire dal carcere

Susana, però, non sarà dello stesso parere: la donna farà fatica a credere che sia stato Jose l'artefice della morte di Bellita e, per questo motivo, non riterrà veritiera la versione dei fatti di Rosina.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita previste dal 17 al 23 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Genoveva, la quale si ritroverà in carcere con la pesante accusa della morte di Marcia.

Tuttavia, la dark lady non avrà alcuna intenzione di restare impassibile e subire questa condanna, motivo per il quale incontrerà in carcere un importante arciprete al quale offrirà del denaro in cambio della sua liberazione.

Ancora una volta, quindi, Genoveva riuscirà a trovare il modo per farla franca alla giustizia e per tornare di nuovo in libertà.

Felipe medita vendetta contro Genoveva: anticipazioni Una Vita 17-23 gennaio 2022

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il commissario Mendez metterà al corrente Felipe su quello che succederà: sua moglie Genoveva verrà scarcerata e quindi dichiarata libera e innocente. Un durissimo colpo per l'avvocato che andrà su tutte le furie e promette vendetta contro la donna.

Una volta uscita dal carcere, Genoveva fingerà gentilezza con alcuni abitanti del quartiere, con lo scopo di portarli dalla sua parte e averli come sostenitori.

La donna, però, non potrà esimersi dall'incontro con Felipe: tra i due ci sarà un furioso faccia a faccia, durante il quale l'avvocato perderà le staffe con sua moglie.