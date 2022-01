Si avvia verso il gran finale Una vita, la soap in onda su Canale 5 che terrà compagnia ai telespettatori fino all'estate del 2022, per poi lasciare spazio alla nuovissima soap Dos Vidas, che non mancherà di emozionare con le sue intriganti trame. Ci sono ancora tante storie che avranno per protagonisti i vicini di Acacias e l'ultima stagione sarà decisamente quella più ricca di colpi di scena. Le anticipazioni svelano che, dopo il salto temporale che avverrà nelle puntate in onda sino all'8 gennaio, tutto cambierà ad Acacias 38. Genoveva, sfinita dalle torture di Santiago e Laura e in ansia per la sorte di Felipe, presto confesserà la morte di Marcia e finirà in prigione.

Anche da dietro le sbarre, non perderà tempo per meditare la sua ultima e tremenda vendetta. Felipe verserà in uno stato pietoso, devastato dagli ultimi avvenimenti. Al suo fianco ci sarà l'amico di sempre Ramon ma, a sconvolgergli l'esistenza sarà l'infermiera Dori.

Anticipazioni nuova stagione di Una vita: Felipe depresso e senza speranze

Dopo il salto temporale, ad Acacias cambieranno tante cose. Felipe non ha recuperato la memoria e, oltre a questo, è ricaduto in una forte depressione. Vive in isolamento e con lui non c'è nessuno, se non il fedele amico Ramon. Nel corso delle nuove puntate, però, l'avvocato farà la conoscenza di Dori e inizierà con lei un travagliato percorso.

Ignacio e Alodia sono marito e moglie e pare siano felici.

Attenzione però, perché gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo.

Genoveva torna con il terzo marito

Nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente, Genoveva riuscirà a uscire dal carcere con l'aiuto di un arciprete e tornerà a testa alta ad Acacias. i vicini resteranno a bocca aperta quando verranno a sapere che è diventata la moglie di Aurelio Quesada.

Genoveva e Aurelio andranno a vivere insieme al maggiordomo Marcelo e la cuoca Luzdivina. Entreranno nella soap anche due altri nuovi personaggi con molti segreti, Valeria e David. Uno dei primi enigmi riguarda la loro relazione. La ragazza è in realtà sposata con Rodrigo de Lluch, in fuga da Aurelio.

Aurelio vuole distruggere Acacias, spoiler Una vita ultima stagione

Rodrigo riuscirà a realizzare una formula chimica per un potente esplosivo e Aurelio vorrà venirne in possesso per far esplodere Acacias, un folle piano che condividerà con Genoveva.

E poi ancora, le anticipazioni dell'ultima stagione di Una vita, svelano che Felipe subirà l'ennesimo affronto quando verrà a sapere che Dori l'ha utilizzato a sua insaputa per una ricerca scientifica. Tuttavia, pare che i sentimenti nei suoi confronti siano abbastanza forti da poterla perdonare.