La anticipazioni su Una vita, la soap opera ambientata in Spagna attualmente in onda con l'ultima stagione su Canale 5, annunciano l'uscita di scena di due amatissimi personaggi. Arantxa e Cesareo lasceranno per sempre Acacias 38 dopo aver coronato il loro sogno d'amore.

Una vita: Arantxa fa ritorno ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda in prima visione tv su Canale 5, annunciano che Acacias 38 sarà teatro di un nuovo matrimonio.

Tutto comincerà quando Arantxa si riaffaccerà nel ricco quartiere spagnolo con intenzioni ben precise.

Cesareo apparirà molto felice del ritorno della donna e le rinnoverà i suoi sentimenti durante una cena romantica, dove affermerà di essere ancora innamorato di lei. Parole che faranno piacere all'ex domestica dei Dominguez, che dimostrerà di non averlo mai dimenticato. Per questo motivo la signora chiederà a Cesareo di andare a vivere insieme nel territorio basco, dove risiede tutta la sua famiglia.

Nozze simboliche tra Cesareo e Arantxa

Nelle puntate iberiche di Una vita, Arantxa prometterà a Cesareo che non dovrà stare tutto il giorno con i suoi parenti, con i quali ha la gestione del caseificio, in quanto abitano in un edificio tutto per loro. Per questa ragione l'ex domestica e il vigilante decideranno di sposarsi, sebbene scelgano di celebrare la cerimonia nel posto in cui andranno a vivere e non ad Acacias 38.

Tuttavia Servante Gallo organizzerà una festa bizzarra per l'addio al celibato dello sposo all'interno di un locale per soli uomini. Poi Fabiana lo farà vestire da sacerdote per organizzare le nozze simboliche nei locali della pensione. Una notizia che ovviamente riempirà di gioia José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e la moglie Bellita Del Campo (Maria Gracia), che dimostreranno ancora una volta di tenere all'ex domestica, che si era presa cura di loro e di Cinta per diversi anni.

Gurutze Beitia e Cesar Vea escono di scena

Cesareo e Arantxa saluteranno l'intero vicinato per dirigersi nei Paesi Baschi, dove verrà celebrato il loro vero matrimonio e si prepareranno a vivere la quotidianità da marito e moglie. Un addio che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso dell'episodio 1330 dello sceneggiato iberico, che segnerà l'uscita di scena definitiva dei due personaggi interpretati dagli attori Gurutze Beitia e Cesar Vea.

Non resta che attendere le prossime puntate per vedere questi colpi di scena trasmessi in prima visione su Canale 5.