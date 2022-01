In Una vita nel corso delle prossime puntate Lolita sembrerà ad un passo dalla morte. La donna, sarà affetta da una rara malattia incurabile per l'epoca. Sarà Antonito, disperato all'idea di perdere la moglie, a trovare un luminare della medicina disposto a curare Lolita con una cura sperimentale e che darà i suoi frutti. Lolita si risveglierà nel letto di ospedale e tutti capiranno che finalmente sarà guarita.

Lolita in fin di vita, Antonito disperato cerca una cura

In Una vita Lolita non passerà certamente un bel periodo. La donna non solo si ritroverà a vedere con i propri occhi il tradimento di Antonito con Natalia, ma scoprirà di avere un male incurabile.

Tutto accadrà nel momento in cui perderà i sensi e verrà trasportata in ospedale, dove i medici scopriranno che la donna sarà affetta da una malattia incurabile per l'epoca. Antonito sarà distrutto all'idea di perdere Lolita, e farà il possibile per cercare una cura che la possa salvare. Sembrerà però che nessuno sia in grado di curare Lolita.

Una vita spoiler: Lolita viene sottoposta ad una cura sperimentale

Lolita sembrerà essere ormai rassegnata all'idea di dover morire, tanto che chiederà a Natalia di stare accanto ad Antonito quando lei non ci sarà più. Antonito invece, non si darà per vinto e riuscirà a mettersi in contatto con il premio nobel Ramón y Cajal. Il luminare non darà molte speranze a Palacios, ma deciderà di sottoporre Lolita ad una cura sperimentale.

Quindi, nelle prossime puntate di Una vita, i telespettatori vedranno Lolita fare da cavia. Ormai le condizioni della donna saranno disperate e la cura non sembrerà dare effetti. Il medico però, dirà ad Antonito che bisognerà pazientare visto che gli effetti non saranno immediati.

Lolita si risveglia, la moglie di Antonito è guarita

In Una vita tutta la famiglia Palacios passerà ore di angoscia. Lolita infatti, non riprenderà conoscenza e Antonito perderà la pazienza. Il luminare quindi, deciderà di dare un'altra dose del farmaco alla paziente. Quando ormai tutti quanti inizieranno a pensare che Lolita stia ormai morendo, ecco che la donna si risveglierà.

La cura, sperimentale avrà funzionato e tutti quanti potranno festeggiare. Fortunatamente questa story line che avrà tenuto con il fiato sospeso il pubblico terminerà con un lieto fine. Sarà da vedere se Lolita in seguito, perdonerà Antonito per il tradimento con Natalia. Per rimanere aggiornati su quanto avviene nella serie tv ambientata ad Acacias, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 14:10. Su Mediaset Infinity invece è possibile rivedere quanto già andato in onda.