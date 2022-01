Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Una Vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto arriveranno su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Bellita, che si ritroverà al centro dell'attenzione nonostante la notizia della sua morte, che è stata annunciata in quartiere. In realtà, però, le cose non stanno così e ben presto si scoprirà la verità dei fatti sulla cantante che, successivamente, si ritroverà per davvero nei guai.

La verità sulla morte di Bellita: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sulla soap opera Una vita rivelano che ben presto si arriverà alla verità dei fatti in merito alla presunta morte di Bellita.

La cantante è stata proclamata morta dal marito Jose Miguel ma, intorno al suo caso aleggiano ancora tanti misteri.

Alla fine, verrà fuori che Bellita non è morta per davvero. La donna ha finto il decesso perché doveva mettersi in salvo da un fan-stalker che avrebbe potuto farle del male.

Così, dopo un lungo periodo di assenza, la cantante tornerà a farsi viva in quartiere, annunciando a tutti i suoi amati concittadini, di non essere morta bensì di aver portato avanti una messa in scena.

Bellita si ritrova nei guai: spoiler Una Vita

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la donna riprenderà in mano le redini della sua carriera artistica, provando così a recuperare il tempo perso.

Bellita riceverà un'offerta da un importante editore per pubblicare la sua prima autobiografia: la donna accetterà la proposta, anche se dovrà sembrare che l'abbia scritta lei e non che dietro quel libro, si celi lo zampino di uno scrittore.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fino a quando Bellita si ritroverà ad avere dei problemi con lo scrittore Jaime Huertas. La donna non approverà alcune idee dell'uomo in merito alla composizione di questa autobiografia e, quando glielo farà presente, i due si ritroveranno ai ferri corti.

Bellita rischia grosso con suo marito: anticipazioni spagnole Una Vita

Bellita chiede a suo marito di annullare la pubblicazione di questo scritto e Jose Miguel non potrà fare a meno di andare dallo scrittore per metterlo al corrente dei fatti.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, però, rivelano che sarà in quella occasione che Jose farà un'amara scoperta: la violazione del contratto, dovuta al fatto che la donna vorrebbe tirarsi indietro, la metterà seriamente nei guai al punto che la cantante rischierà di finire in tribunale assieme a suo marito.

Insomma Bellita e Jose si ritroveranno a rischiare davvero grosso e, alla fine, l'uomo sarà costretto a far ragionare di nuovo sua moglie, portandola a proseguire questa collaborazione per evitare guai seri con la giustizia.