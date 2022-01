Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Una vita, la soap iberica che prosegue tutti i giorni su Canale 5.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia Genoveva-Felipe: la donna, finita in carcere per l'ammissione di essere l'assassina di Marcia, verrà ben presto scarcerata e successivamente, a finire dietro le sbarre, sarà proprio suo marito.

Genoveva finisce in carcere ma medita vendetta: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole legate alle nuove puntate della soap opera Una Vita in onda su Canale 5, rivelano che dopo l'arresto di Genoveva per aver causato la morte di Marcia, ci sarà un salto temporale.

Durante questo tempo, la perfida signora di Acacias 38 metterà a punto il suo nuovo piano diabolico per tornare in libertà.

Per prima cosa, Genoveva proverà ad ottenere il perdono invano di suo marito Felipe ma, dopo che tutti i tentativi, si riveleranno vani proverà a coinvolgere le signore del quartiere.

Gli spoiler delle prossime puntate spagnole di Una Vita che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che Susana, da buona credente, si sentirà in dovere di aiutare quella che considera una "pecorella smarrita".

Cosa farà Genoveva per uscire dal carcere

In questo modo, quindi, Susana proverà a convincere l'arciprete Reguero a far visita all'amica in galera per impartirle una benedizione e in questo modo poterle offrire un supporto spirituale.

Tuttavia, Genoveva non si lascerà scappare questa ghiotta occasione: la perfida e astuta dark lady di Acacias alzerà la posta in gioco e prometterà al sacerdote un'ingente somma di denaro, in cambio del suo appoggio in vista del processo che la riguarda.

Di conseguenza, quando si svolgerà il processo, la perfida dark lady di Acacias verrà proclamata innocente: una svolta a dir poco inaspettata che lascerà tutti senza parole, in primis lo stesso Felipe, che non la prenderà affatto bene.

Felipe finisce in carcere: anticipazioni spagnole Una Vita

La reazione del marito di Genoveva sarà quella di un uomo che si sente ferito e amareggiato per quanto è successo. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Felipe arriverà ad avere una reazione a dir poco esagerata nei confronti del giudice, al punto da scagliarsi contro di lui.

Questo gesto spingerà il giudice a far arrestare Felipe. L'uomo finirò così dietro le sbarre e si ritroverà a dover scontare la sua pena in carcere, per una intera notte.

Il giorno dopo, Felipe e Genoveva arriveranno nel quartiere nello stesso istante: lo scontro tra i due sarà inevitabile e si ritroveranno così ai ferri corti.