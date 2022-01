Nuove vicende sono destinate ad arricchire le prossime puntate di Una vita e, ancora una volta, sarà Genoveva Salmeron la protagonista principale. A scuotere la dark lady di Calle Acacias ci penserà la new entry Gabriela, che si scoprirà essere la figlia che Genoveva ha dato alla luce in gioventù. I telespettatori avranno modo di apprendere che la ragazza è perfida come la madre, se non addirittura di più. Il suo arrivo inciderà con la fine delle malefatte della dark lady, anche se il colpo finale sarà dato da Aurelio, in un finale dai toni drammatici e imperdibile.

Anticipazioni Una Vita, torna Leonor

Manca sempre meno alle battute finali di Una Vita e le anticipazioni spagnole annunciano che i telespettatori ne vedranno delle belle prossimamente. Susana e Armando, dopo aver deciso di lasciare il quartiere in maniera definitiva, per stabilirsi negli Stati Uniti d'America, ritorneranno ad Acacias per proporre un affare Susana e Liberto. In occasione del finale, farà ritorno anche Leonor.

Per Genoveva, invece, il finale sarà tragico. Quando la dark lady sarà messa al corrente dell'arrivo della sua unica e adorata figlia, sarà estremamente contenta. Per tutto questo tempo, la ragazza non ha potuto godere dell'amore di sua madre, visto che è stata affidata alle cure di una zia di Salmeron.

Desiderosa di recuperare il tempo perduto, giorno dopo giorno Genoveva inizierà ad abbassare le difese, iniziando a fidarsi della figlia.

Genoveva rivede sua figlia Gabriela nelle nuove puntate di Una Vita

Gabriela si mostrerà un'abile stratega, capace di servire la sua vendetta con assoluta pazienza. Quando la ragazza si renderà conto che Genoveva ormai si fida di lei, coglierà al volo l'occasione per mettere mano su tutte le ricchezze della dark lady e prendere il suo posto.

Sarà così che i fan di Una Vita comprenderanno che a Gabriela non importa un bel niente di aver ritrovato la madre e che prova solo disprezzo per lei.

A ogni modo, per potersi impossessare dei beni di Genoveva, sarà necessario che la donna muoia. Gabriela non si farà alcuno scrupolo, anzi incomincerà ad avvelenarla lentamente e allo stesso tempo si fingerà preoccupata per la salute della genitrice.

Spoiler Una Vita, Genoveva confessa i suoi sentimenti a Felipe in punto di morte

A dare il colpo finale a Salmeron, però, ci penserà Aurelio Quesada. Quest'ultimo, dopo essere stato dato per morto, dopo tanto tempo rispunterà in carne e ossa in cerca della sua vendetta.

Con un colpo di pistola, Genoveva si ritroverà a trascorrere i suoi ultimi istanti chiedendo perdono a Felipe e confessando di amarlo ancora, tuttavia non riceverà altro che parole odiose da parte dell'avvocato. Il finale vedrà Gabriela ereditare le ricchezze dell'ormai defunta madre e diventare la nuova padrona di Acacias 38.