Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati alla terribile morte di Felicia, che sconvolgerà Marcos.

Quest'ultimo comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Natalia ma anche di Aurelio, tanto che si ritroverà ai ferri corti con entrambi e la situazione rischierà seriamente di degenerare.

Anticipazioni Una Vita trame spagnole: Marcos sospetta di Natalia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita che andranno in onda nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Marcos non si arrenderà e cercherà la verità sulla morte della sua amata Felicia.

Vuole sapere cosa è successo e, soprattutto, chi ha fatto del male alla donna che era al suo fianco. Proprio per questo motivo, dopo le prime indagini, Marcos comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Natalia.

Per Marcos, infatti, non ci saranno dubbi sul fatto che sia stata proprio Natalia a causare la morte della sua amata, in quanto ritiene che il suo scopo potrebbe essere stato quello di fargliela pagare.

E così, tra i due ci sarà uno scontro particolarmente infuocato e si ritroveranno l'uno contro l'altro, dato che mentre Natalia metterà a punto la sua vendetta e studierà un piano per fargliela pagare a Marcos, anche quest'ultimo si metterà in moto per attuare la sua vendetta nei confronti della donna.

Marcos vuole uccidere Aurelio: nuove trame Una Vita

Insomma, la situazione tra i due diventerà particolarmente tesa e complessa e sempre nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, sono previsti nuovi clamorosi colpi di scena.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che Marcos perderà la pazienza e il controllo della situazione anche nei confronti di Aurelio, alla luce degli intrighi e degli affari a cui lo hanno costretto.

E così Marcos si recherà a casa di Aurelio e, senza pensarci su due volte, gli punterà contro una pistola confermando il suo intento di volerlo uccidere.

Marcos vorrà che Aurelio e la perfida Genoveva mettano la parola fine alla vessazione affaristica cui lo hanno costretto. Tempestivo sarà l'arrivo della dark lady di Acacias, la quale farà in modo che si eviti il peggio.

Soledad fa arrivare un carico di dinamite: anticipazioni Una Vita puntate spagnole

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni spagnole di Una Vita riguardano anche Soledad, la quale continuerà ad avere un atteggiamento sempre più sospettoso e pericoloso.

La donna stringerà degli accordi con alcuni loschi uomini e farà arrivare ad Acacias un enorme carico di dinamite.

A quanto pare, infatti, Soledad prenderà parte alla realizzazione di un tremendo attentato che potrebbe radere al suolo per sempre il quartiere spagnolo, causando morti e distruzione.