La soap opera iberica Una vita che si appresta a salutare il pubblico in maniera definitiva anche in Italia, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Nel corso degli episodi in onda sul piccolo schermo dal 17 al 23 gennaio 2022, Antonito Palacios si vedrà costretto a lasciare il suo appartamento su ordine della moglie Lolita Casado, dopo aver avuto diverse incomprensioni.

Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso invece torneranno a farsi la guerra, rendendosi protagonisti di uno scontro pubblico.

Anticipazioni Una vita, episodi al 23 gennaio: Felipe e Genoveva si scontrano in mezzo alla strada

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 17 a domenica 23 gennaio, dicono che mentre Genoveva attenderà dietro le sbarre del carcere di sapere se sarà condannata per aver ammesso di essere l’assassina di Marcia, il marito Felipe parecchio agitato si confronterà con gli altri avvocati sulla questione. Nel contempo Salmeron chiederà a Susana di farle incontrare l’arciprete Reguero, con la convinzione che potrà farla scagionare. Non passerà molto tempo per vedere quest’ultimo ricevere del denaro dalla darklady, in cambio della libertà della stessa. Felipe perderà le staffe non appena il commissario Aurelio gli dirà che sua moglie riuscirà a farla franca.

Intanto Genoveva sarà decisa a vendicarsi del marito. A questo punto sia Mendez e Ramon non saranno tranquilli, poiché capiranno che Alvarez Hermoso non è disposto a mollare la presa.

Successivamente Salmeron si fingerà buona con Rosina e Susana, per farle schierare dalla sua parte. Genoveva quando sarà libera si scontrerà con il marito, per le strade di Acacias 38.

Rosina sospetta che Bellita sia stata uccisa dal marito, Antonito preoccupato

Anabel invece quando Camino tramite una lettera le dirà di non star riuscendo a ottenere l’eredità del defunto marito Ildefonso, le consiglierà di chiedere aiuto a Miguel. A proposito di quest’ultimo, Sabina temerà possibili ripercussioni della polizia su di lui, dopo la rapina alla filiale: per tale motivo la donna inviterà il nipote ad andarsene via dal quartiere spagnolo per continuare a studiare.

In seguito Rosina confesserà a Susana di avere il sospetto che Bellita potrebbe essere morta per mano del marito: l’ex sarta quando il signor Dominguez chiederà alla moglie di Liberto di recarsi da sola presso il suo appartamento, inizierà a prendere in considerazione la probabilità che la cantante non sia deceduta per cause naturali. Finalmente José sarà sincero con Rosina sulla scomparsa della consorte.

Nel frattempo Antonito non nasconderà la sua preoccupazione dopo essere stato ricattato da un uomo misterioso, disposto a mostrare pubblicamente degli scatti che lo ritraggono in atteggiamenti complici con Natalia. Infine quest’ultima riuscirà a stringere un accordo con colui che ha minacciato il marito di Lolita, che invece sempre più in crisi con l’uomo che ha sposato lo caccerà via di casa.