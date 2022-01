Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio, Antonito tradirà Lolita con Natalia e la donna sverrà per il troppo dolore. Inoltre Felipe vorrà vendicarsi con Genoveva, ma successivamente deciderà di lasciare Acacias per andare in Austria dal figlio Tano, mentre Roberto scriverà una lettera in cui ribadirà l'estraneità di Miguel nella rapina alla banca.

Aurelio vuole che Lolita veda insieme Natalia ed Antonito

Nelle puntate di "Una Vita" dal 31 gennaio al 5 febbraio, Miguel controllerà le strane attività portate avanti dai nonni. Intanto Genoveva al fine di rendere la sua immagine migliore agli occhi della gente di Acacias si adopererà per organizzare una messa in memoria di Marcia. A tal fine chiederà aiuto a Fabiana. Felipe quando apprenderà questa cosa si infurierà immediatamente con lei. Inoltre Antonito trascorrerà la sua prima notte nella pensione. Una volta che si recherà a ritirare dei documenti ci sarà pure Natalia e farà di tutto per sedurlo. In tutto questo Aurelio si impegnerà affinché i due siano visti da Lolita.

Il medico consiglio il ricovero per Lolita

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 febbraio, il Palacios tradirà la moglie. La donna infatti li scoprirà in atteggiamenti intimi e perderà i sensi per il dolore. Il medico consiglierà un suo immediato ricovero in ospedale. Intanto Antonito non se la sentirà di dire a Ramon e Carmen quello che ha fatto, ma in paese Natalia è stata vista uscire subito da casa Palacios.

Inoltre Mendez e Casilda persuaderanno Felipe a non scontrarsi più con Genoveva. La donna sarà protetta dalla polizia, ma lui sarà orientato a vendicarsi di quanto subito.

Nel frattempo i medici faranno gli accertamenti a Lolita, ma questi non dimostreranno i malesseri della donna. Marcos invece accetterà di commerciare ferro e carbone con i paesi entrati in guerra.

In tutto questo Roberto e Sabina terranno lontano Miguel dalla loro cantina, mentre Benigna dirà a Servante di non essere interessato a lui. Tra le altre cose gli abitanti parteciperanno alla messa in ricordo di Marcia. Felipe tratterà meglio Genoveva e lei spererà che i loro rapporti possano migliorare. In realtà l'avvocato ha deciso di lasciare Acacias.

Soledad difende Marcos

In base agli spoiler della prossima settimana, Lolita sverrà nuovamente. Antonito a quel punto andrà in ospedale e le confesserà tutto il suo amore, chiedendole il perdono. Intanto Susana si scaglierà contro i messicani, ma Soledad prenderà le difese di Marcos. Quest'ultimo si avvicinerà alla donna, ma lei lo respingerà per rispetto di Felicia.

Inoltre Felipe ha ormai deciso di andare in Austria da suo figlio Tano. Nel frattempo Antonito si accorgerà di essere stato vittima di un tranello e affronterà Aurelio, ma il ragazzo lo prenderà a pugni. Infine Roberto scriverà una lettera in cui si dichiarerà colpevole della rapina in banca e che Miguel è estraneo ai fatti.