Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso continueranno a tenere alta l'attenzione dei fan di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra ambientata in Spagna. Gli spoiler delle nuove puntate narrano che la darklady farà alcune pesanti minacce contro Tano dopo la fine delle nozze con l'avvocato.

Una vita: Genoveva confessa l'omicidio di Marcia

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime puntate in televisione annunciano che Genoveva non prenderà bene la fine del suo matrimonio.

Tutto inizierà con precisione quando Felipe, Mendez, Santiago e Laura riusciranno a far confessare alla darklady l'omicidio di Marcia.

Purtroppo la detenzione della donna sarà di breve durata grazie alle sue conoscenze influenti. La Salmeron, infatti, chiederà prima l'aiuto del Re di Spagna e poi della chiesa, a cui prometterà una cospicua somma di denaro in cambio del loro aiuto per uscire dal carcere. Alla fine, il giudice dichiarerà la donna innocente. Ovviamente, la decisione manderà su tutte le furie Felipe, che avrà una reazione sopra le righe che gli costerà una notte di prigione.

Felipe mette la parola fine alla guerra con Genoveva

Nelle nuove puntate di Una vita, Felipe troverà sua moglie una volta tornato a casa. Pertanto, i due si ritroveranno ad avere un duro faccia a faccia. Qui, l'avvocato non si dimostrerà per niente intimorito, tanto da essere disposto a tutto pur di ribaltare la sentenza e condannarla finalmente per tutti i suoi crimini.

Non contento, l'uomo annuncerà alla moglie di aver deciso di chiedere l'annullamento delle nozze alla Sacra Rota.

Genoveva non apparirà così turbata, continuando a provocare il marito in svariate occasioni. Liti che non saranno più sopportate dal quartiere e per questo Ramon Palacios (Juanma Navas) e Liberto Mendez (Jorge Pobes) cercheranno di convincere Felipe a sospendere le ostilità visto.

Per fare ciò, i due amici chiederanno a Casilda Escolano d'intervenire per calmare le acque. Sarà proprio la domestica a impedire all'avvocato di continuare a fare la guerra a Genoveva.

Felipe abbandona Acacias 38, Genoveva minaccia Tano

Successivamente Felipe (Marc Parejo) annuncerà di voler abbandonare Acacias 38 per raggiungere suo figlio Tano, che aveva adottato a suo tempo con la defunta Celia.

A tal proposito, il legale deciderà di trasferirsi dal figlio, attualmente in Austria per concludere i suoi studi. Ovviamente, la scelta farà storcere il naso a Genoveva che deciderà di essere ugualmente presente al momento dei saluti. Alla fine, la Salmeron saluterà l'ex marito, non prima di minacciarlo di ritorsioni nei confronti di Tano.