Attimi di pura apprensione si vivranno nel corso delle puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera realizzata in Spagna, rivelano che Genoveva Salmeron temerà che sia successo qualcosa di grave a Felipe Alvarez Hermoso a causa dello scoppio della guerra.

Una vita: Felipe si reca a Vienna da Tano

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate future, segnalano che Genoveva mostrerà preoccupazione per le sorti di Felipe.

Tutto inizierà, con precisione, quando Ramon e Liberto si dimostreranno stufi, insieme al vicinato, della lotta infinita tra l'avvocato e la dark lady dopo che quest'ultima è riuscita ad uscire di prigione, evitando così la pena capitale per l'omicidio di Marcia.

Ed ecco che Alvarez Hermoso andrà su tutte le furie dopo il responso del giudice e per questo le dichiarerà guerra. Una scelta che porterà Ramon e Liberto a convincere l'amico a sospendere le ostilità grazie all'aiuto di Casilda. Per questo motivo, Felipe annuncerà l'intenzione di lasciare Acacias 38 per qualche tempo. L'uomo, infatti, avrà intenzione di recarsi a Vienna a trovare Tano. Una decisione, che però non sarà presa bene da Genoveva che si dichiarerà disposta a far del male al figlio di Celia.

Genoveva teme per l'incolumità dell'avvocato dopo lo scoppio della guerra

Nelle prossime puntate di Una vita si perderanno le tracce di Felipe, tanto che nessuno saprà se è riuscito ad incontrare suo figlio sano e salvo in Austria.

Genoveva, a questo punto, metterà in campo alcune spie che scopriranno che l'avvocato ha raggiunto la destinazione che si era prefissato.

Nel frattempo, il vicinato sarà sconvolto dalla notizia dell'inizio della guerra. A tal proposito, Susana temerà che suo marito Armando possa essere rimasto coinvolto nel conflitto dopo essere andato in missione.

Anche Genoveva temerà che a Felipe sia successo qualcosa di grave, visto che non riuscirà più a ricevere notizie da Cuevas.

Genoveva stringe un'alleanza con i fratelli Quesada

La dark lady apparirà molto preoccupata nonostante la fine delle nozze con l'avvocato. Aurelio, a questo punto, capirà che Genoveva nutre ancora dei sentimenti per Felipe.

La donna, infatti, si avvicinerà ai fratelli Quesada per stringere una nuova alleanza e diventare nuovamente la padrona di Acacias 38. In particolare, Salmeron diventerà amica di Natalia, alla quale darà consigli su come sopravvivere nel ricco quartiere spagnolo. A tal proposito, entrambe prometteranno di sostenersi a vicenda dopo lo scandalo provocato da Natalia ai danni di Antonito e Lolita. Per questo motivo, Aurelio ringrazierà la dark lady per il sostegno offerto alla sorella.

Un'alleanza, quella tra i fratelli Quesada e l'ex moglie di Felipe, che regalerà numerosi colpi di scena ai propri telespettatori.