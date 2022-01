In Una vita, nelle prossime settimane, Lolita verrà a sapere di avere un male incurabile. Un brutto periodo per la bottegaia che avrà appena scoperto anche il tradimento di Antonito con Natalia. Proprio con quest'ultima, Lolita vorrà avere un confronto. La moglie di Antonito stupirà tutti quanti chiedendole di stare accanto al marito quando lei non ci sarà più.

Lolita prima viene tradita e poi scopre di avere un male incurabile

Le prossime puntate di Una vita, saranno ricche di sorprese. In primis, ci sarà il tradimento di Antonito con Natalia che porterà Lolita a cacciarlo di casa.

Non solo, quando li coglierà sul fatto proprio in casa sua, Lolita perderà i sensi e verrà trasportata in ospedale. Qui i medici non riusciranno a capire di quale male soffre la bottegaia. Solo dopo ulteriori accertamenti, i medici scopriranno che Lolita è affetta da un male incurabile. Una diagnosi terribile che sembrerà non dare scampo alla moglie di Antonito. Quest'ultimo non si darà per vinto e chiamerà ad Acacias un luminare della medicina, il quale sottoporrà Lolita ad una cura sperimentale.

Una vita: Lolita convinta di morire chiede un confronto con Natalia

Non si sa se questa cura darà i suoi frutti e Lolita, nel frattempo, sarà ormai certa di dover morire. Pertanto, farà una richiesta struggente a Ramon e Carmen, chiedendo loro di occuparsi di Moncho e Antonito quando lei non ci sarà più.

Con il prosieguo delle puntate, Lolita chiederà a Carmen di poter parlare anche con Natalia. La moglie di Ramon accoglierà la sua richiesta e farà venire Natalia a casa. Carmen, quindi, lascerà da sole le due donne. Il confronto sarà molto forte e avrà risvolti del tutto inaspettati. Lolita sarà molto dura con Natalia e non riuscirà a trattenere la sua rabbia.

La sorella di Aurelio sembrerà non riuscire a reggere il confronto, visto che si sentirà in colpa. Pertanto cercherà di andare via.

Lolita chiede a Natalia di prendersi cura di Antonito

Lolita non gli permetterà di andarsene ed anzi, ammetterà che in un'altra situazione lei l'avrebbe sicuramente aggredita. Nonostante sia arrabbiata per il fatto che Natalia abbia cercato di rubarle il marito, Lolita le farà una richiesta del tutto inaspettata.

La bottegaia, infatti, chiederà a Natalia di stare vicino ad Antonito una volta che lei non ci sarà più. Dunque, Lolita vorrà che, dopo la sua morte, il marito si possa rifare una vita proprio accanto alla sorella di Aurelio. Natalia e, Antonito avranno un futuro insieme? Dando uno sguardo alle trame successive di Una vita, i due non diventerranno mai una coppia e questo perché in realtà Lolita non morirà. Per scoprire tutti i dettagli su questa story line, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap Tv ambientata ad Acacias che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.