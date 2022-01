In Una vita, ben presto Rosina scoprirà che Bellita non sarà morta ma che avrà solo inscenato la sua morte per sfuggire ad uno stalker. Anche Susana verrà a sapere la verità sulla cantante e sia lei che Rosina accetteranno di continuare a mantenere il segreto, fino al momento in cui lo stalker verrà catturato.

Una vita, spoiler: Rosina vuole vederci chiaro sulla morte di Bellita

In Una vita, il ritorno di José e Alodia dall'Argentina, avrà portato con sé una funesta notizia. I due comunicheranno ai vicini che Bellita sarà passata a miglior vita durante il sonno.

Una morte misteriosa che non convincerà affatto soprattutto Rosina. La moglie di Liberto non potrà fare a meno di notare lo strano atteggiamento di José e della domestica e arriverà persino a pensare che i due siano amanti. José non sembrerà comportarsi come un vedovo affranto ed in effetti anche i telespettatori della soap Tv ambientata ad Acacias, cominceranno ad avere qualche dubbio.

Bellita è Susana scoprono che Bellita ha finto la sua morte

Con il prosieguo delle puntate, Rosina parlerà dei suoi sospetti su José e Alodia anche con Susana. L'ex sarta concorderà con l'amica ed anche lei vorrà vederci chiaro sulla misteriosa morte di Bellita. A questo punto José Miguel, convocherà Risina a casa sua e sarà a questo punto che dinnanzi alla donna comparirà Bellita in carne ed ossa.

Tutto sarà dunque più chiaro. Bellita avrà solo inscenato la sua morte. Ma per quale motivo? Sarà la stessa, cantante in alcuni dialoghi successivi a raccontare i dettagli della vicenda sia a Rosina che a Susana, le uniche due persone a sapere al momento che lei è ancora viva.

In Una vita, Bellita costretta a nascondersi per sfuggire ad uno stalker

Bellita racconterà alle due donne di essere stata costretta a fingersi morta per sfuggire ad uno stalker. Nel dettaglio, la moglie di José racconterà che, durante la, sua permanenza in Argentina, aveva ripreso ad esibirsi ed in occasione di uno spettacolo aveva avuto a che fare con un ammiratore sin troppo ossessivo.

Un fan che in seguito le aveva inviato messaggi minatori. Le autorità quindi, per sfuggire allo stalker, aveva dovuto fingersi morta. Non solo, anche dopo il suo ritorno in Spagna, Bellita aveva dovuto continuare la farsa, visto che la polizia le aveva fatto presente che lo stalker avrebbe potuto seguirla pure in terra iberica. Per questo, la cantante dovrà continuare a fingersi morta, almeno fino a quando gli inquirenti non riusciranno ad arrestare il misterioso ammiratore. Per la moglie di José comunque sia, non sarà facile vivere da reclusa senza farsi scoprire dai vicini di Acacias. In attesa di scoprire se e quando lo stalker verrà catturato, si ricorda che la soap Tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.