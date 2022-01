Nuovo spazio con le anticipazioni su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra vista da oltre 3 milioni di telespettatori ogni giorno sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler spagnoli narrano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Natalia Quesada ( Astrid Janer) saranno protagonisti delle nuove puntate con incredibili risvolti. La vicinanza dei due giovani, infatti, sarà presa di mira da un ricattatore, che non esiterà a fornire a Lolita (Rebeca Alemany) le prove del tradimento del marito. Tuttavia, il ricatto susciterà alcuni sospetti nella mente del politico.

Una vita, anticipazioni: Antonito e Natalia vicini al bacio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate previste nelle prossime settimane in tv annunciano tempi duri per Antonito, uno dei personaggi più amati della soap opera.

Tutto inizierà con esattezza quando Natalia continuerà a fare delle avance al politico dopo averci provato in occasione della festa nuziale di Felicia Palamar (Susana Sotelo) e Marcos Bacigalupe. Qui, la sorella di Aurelio riempirà di complimenti il Palacios, lasciando intendere di essere molto presa da lui. Il giovane, a questo punto, riuscirà a tenere a stento le interferenze della ragazza, che diventeranno troppo evidenti perfino a Lolita, già in crisi per le sue mancate attenzioni.

Ma ecco che Antonito e Natalia arriveranno ad un passo dal bacio durante una chiacchierata in casa. Un avvicinamento che sarà spiato da un misterioso uomo, che riuscirà a fare qualche fotografia ai due amanti, entrando furtivamente nell'abitazione.

Un ricattatore tiene in pugno Antonito, lui sospetta di Natalia

Nelle nuove puntate di Una vita, le immagini giungeranno nelle mani di Lolita.

Poi, il ricattatore si rifarà vivo con Antonito, al quale detterà delle condizioni. A tal proposito, il padre di Moncho sarà invitato dallo strozzino ad assolvere il ruolo di deputato e di fare come gli ordina se non vuole finire sui giornali scandalistici. Antonito, a questo punto, proverà a opporsi al ricatto per poi unire tutti i tasselli del puzzle, finendo per nutrire dei sospetti sulla complicità di Natalia nell'affare.

La sorella di Aurelio è coinvolta nel ricatto

Ed ecco che il Palacios non esiterà ad affrontare a muso duro Natalia, che non esiterà a negare la sua estraneità nei fatti. Tuttavia, i telespettatori della soap opera scopriranno che la sorella di Aurelio ha mentito, visto che si incontrerà con il ricattatore per congratularsi della riuscita del piano. Inoltre, si capirà che nella macchinazione contro Antonito c'entra anche il maggiore dei Quesada. Per questo motivo, il marito di Lolita si troverà sempre di più sotto attacco.