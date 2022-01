Ci saranno tante novità nelle puntate di Una vita che andranno in onda dal 10 al 15 gennaio 2022 su Canale 5. Il salto temporale cambierà completamente Acacias 38, che vedrà l'arrivo di nuovi personaggi pronti a movimentare le trame. Genoveva, dopo aver confessato di essere la responsabile della morte di Marcia, è in prigione. Tutti i vicini le voltano le spalle, soprattutto dopo aver letto la sua vera storia. A renderla pubblica con tanto di articolo sul periodico è Felipe, che si aggiudica così un posto per l'inferno. Nel frattempo, Marcos e Jose, per uno strano scherzo del destino, annunciano la dipartita delle rispettive consorti.

Anticipazioni di Una vita: Genoveva umiliata da Felipe

Nel dettaglio, gli spoiler degli episodi di Una vita della nuova settimana svelano che Genoveva, in prigione, verrà a sapere del voltafaccia di Felipe.

L'avvocato, per vendicarsi di tutto il male che ha fatto Salmeron, farà pubblicare sul giornale la sua vera storia. I vicini verranno così a conoscenza dei più oscuri segreti di Genoveva, che brucerà dalla rabbia al solo pensiero di aver perso la stima di un tempo.

Genoveva sa benissimo che in questo momento non conviene fare mosse azzardate, occorre agire a tempo debito. Fa così chiamare Felipe, ma Alvarez Hermoso tentenna.

Di fronte a questo rifiuto, la cattivona pensa bene di fingersi pentita e scrive due accorate lettere: una per Felipe e una per il Re, al quale chiede la grazia.

Lolita prepara una sorpresa ad Antonito

Da quando è arrivata nel quartierino, Natalia non ha perso tempo per creare scompiglio. La donna ha messo gli occhi su Antonito, che vacilla di fronte al suo indiscusso fascino.

L'ignara Lolita, innamoratissima del marito, gli prepara una dolce sorpresa. Purtroppo, come svelano gli spoiler di Una vita, presto la povera Casado riceverà un'amara delusione proprio dall'uomo che ama.

Chi ha ucciso Felicia? Spoiler nuovi episodi Una vita

Jose torna dal suo viaggio con una triste notizia: Bellita è morta. Dominguez si comporta però in modo strano e i domestici non capiscono come mai annulli in fretta e furia i preparativi per le esequie della moglie.

Chi invece è certo che qualcosa non sia chiaro è Marcos. La morte di Felicia, attribuita a un attacco cardiaco, non lo convince affatto.

Marcos è sicuro che l'amata consorte sia stata assassinata e i suoi sospetti troveranno conferma nelle nuove puntate di Una vita, quando verrà intercettato il vero colpevole. Si tratta di una persona che l'uomo conosce molto bene.

A porre fine alla vita di Felicia è stata Soledad, che ha agito per gelosia. Prima di arrivare a questa scomoda verità, tuttavia, ci vorrà ancora del tempo.