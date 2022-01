Piacevoli sorprese avverranno in occasione delle puntate di Una vita trasmesse a fine gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Lolita caccerà fuori di casa Antonito Palacios. Susana, invece, apprenderà la verità su Bellita Del Campo.

Una vita, puntate 24-29 gennaio: Antonito costretto ad abbandonare il tetto coniugale

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate previste dal 24 al 29 gennaio in televisione rivelano che Marcelina comunicherà a Jacinto che sua zia e sua cugina stanno per arrivare ad Acacias 38 mentre Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo.

Intanto, Rosina si convincerà che José Miguel abbia ucciso sua moglie.

Lolita pregherà Antonito di abbandonare il tetto coniugale mentre le sue condizioni di salute peggioreranno. Gli Olmedo, invece, organizzeranno la preparazione del tunnel per entrare all'interno di una banca. Miguel noterà delle clausole non troppo chiare nel contratto di Marcos e Aurelio. Purtroppo quest'ultimo gli farà capire che non c'è più tempo per tirarsi indietro.

Intanto Susana continuerà ad indagare sul segreto di José Miguel mentre Rosina cercherà di depistare i suoi sospetti. Infine Genoveva e Felipe giungeranno ad Acacias 38 insieme dopo essere stati scarcerati.

Marcos minaccia Aurelio con un tagliacarte

Nelle prossime puntate di Una vita, Antonito confesserà a Ramon e Carmen che sua moglie gli ha chiesto del tempo.

Rosina e Liberto, invece, avranno delle discussioni per la presenza di Felipe in casa. Roberto acquisterà la prima carica di dinamite per far saltare in aria la cassaforte.

Miguel, intanto, non sarà d'accordo con Aurelio sull'acquisto di armamenti dai paesi destinati a entrare in guerra. Ed ecco che Quesada lascerà in fretta e furia la riunione per poi presentarsi il giorno dopo a casa di Marcos, dove quest'ultimo non esiterà a minacciarlo con un tagliacarte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mendez confermerà l'intenzione d'indagare più a fondo sulla scomparsa di Velasco e per questo informerà Genoveva.

Susana scopre che Bellita è in realtà viva

Aurelio pretenderà che Marcos licenzi suo genero. Tuttavia, l'imprenditore si rifiuterà con fermezza, minacciandolo di sciogliere la società. Susana, intanto, noterà uno strano comportamento di José Miguel e Rosina mentre Lolita crollerà nella disperazione dopo l'allontanamento di Antonito.

Casilda, invece, accuserà Genoveva di aver ucciso Marcia. Una discussione, che fortunatamente sarà interrotta da Felipe. Proprio quest'ultimo dirà alla moglie di aver intenzione di chiedere l'annullamento del loro matrimonio.

Soledad, intanto, sognerà di fare l'amore con Marcos per poi fare penitenza. Rosina e José Miguel confesseranno a Susana che Bellita è viva e vegeta. Infine Sabina e Roberto rischieranno di far saltare in aria il Nuovo Secolo XX dopo aver lasciato una candela accesa vicino ad una cassa di esplosivi.