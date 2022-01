Le anticipazioni della famosa soap opera 'Una vita' riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio, Genoveva Salmeron cercherà in tutti i modi di pulire la sua immagine, agli occhi di Felipe e dei vicini di Acacias, ma tutti i suoi tentativi falliranno: la situazione peggiorerà ulteriormente, soprattutto con l'avvocato. Felipe, infatti, non vorrà avere più nulla a che fare con la dark lady, essendo desideroso di vendicarsi il prima possibile. Nel frattempo, Antonito verrà sedotto da Natalia: l'uomo subirà il fascino della donna e cederà alla passione.

All'improvviso, però, accadrà il peggio, Lolita sorprenderà suo marito mentre amoreggia con la giovane Natalia.

Una Vita, episodi dal 31 gennaio al 4 febbraio: Genoveva organizza una messa in ricordo di Marcia

Negli episodi di 'Una Vita', trasmessi dal 31 gennaio al 4 febbraio, Roberto rischierà di far esplodere il ristorante e, per questo motivo, si sentirà smarrito. Nel frattempo, Miguel continuerà a controllare le attività dei nonni, mentre Genoveva cercherà in tutti modi di migliorare la propria immagine con i vicini del quartiere: per tale ragione, chiederà aiuto a Fabiana per organizzare una messa in ricordo di Marcia. Non ci vorrà molto prima che Felipe scopra le intenzioni di Genoveva: così, andrà su tutte le furie e deciderà di affrontarla quanto prima.

Una Vita, puntate 31 gennaio - 4 febbraio: Antonito tradisce Lolita

Nelle puntate di 'Una Vita', in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Canale 5, Antonito trascorrerà la sua prima notte nella pensione e si sentirà alquanto abbattuto. Poco dopo, l'uomo si recherà a casa per prendere alcuni documenti: Natalia si presenterà all'improvviso, con l'intenzione di sedurlo.

Aurelio, intanto, farà in modo che Lolita vada a casa di Antonito, così da sorprenderlo insieme a Natalia: il giovane Palacios non riuscirà a resistere al fascino della donna e cederà alla passione, tradendo così sua moglie Lolita.

Lolita sorprende Antonito insieme a Natalia

Lolita sorprenderà suo marito Antonito insieme a Natalia: resterà talmente sbigottita da perdere i sensi.

Subito dopo la donna verrà visitata da un dottore, mentre Antonito non avrà il coraggio di confessare a Carmen e al padre del suo tradimento. Nel frattempo, i vicini del quartiere cominceranno a sparlare del tradimento di Antonito nei confronti di Lolita, sostenendo di aver visto Natalia uscire di casa mezza nuda. In seguito Mendez e Casilda cercheranno di convincere Felipe ad andare avanti con la sua vita senza Genoveva, ma l'uomo avrà intenzione di vendicarsi, prima di voltare pagina definitivamente. Indalecia, invece, comincerà ad avere dei sospetti nei confronti di Cesareo e Servante, così chiederà spiegazioni ai due uomini.

Roberto e Sabina pronti a commettere la rapina

Roberto e Sabina termineranno il tunnel e avranno a disposizione le nuove carte d'identità: sarà così che i due saranno pronti per commettere la rapina e fuggire all'estero.

Nel contempo, Felipe si farà convincere dai suoi amici e da Casilda a rinunciare alla vendetta nei confronti di Genoveva. Lolita, invece, si sottoporrà a diversi esami clinici, ma i medici non riusciranno a capire quale sia la vera causa del malessere della donna. Più tardi, Aurelio convincerà Marcos ad avviare insieme a lui un commercio di ferro e carbone con i paesi belligeranti. Intanto Soledad e il suo signore saranno sempre più vicini, mentre Bellita chiederà a Rosina di comprarle dei ciccioli, ma la richiesta della donna susciterà dei sospetti in Liberto. Infine, Sabina e Roberto cercheranno di impedire a Miguel di curiosare in cantina, ma per i due non sarà molto facile.