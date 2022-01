Le avventure della serie tv spagnola Una vita, non smettono di appassionare il pubblico italiano. Nel corso degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022, Felipe Alvarez Hermoso lascerà il quartiere iberico, invece la nuova protagonista Natalia Quesada cadrà in preda allo sconforto quando Antonito Palacios prenderà le distanze da lei.

Anticipazioni Una vita, al 6 febbraio: Felipe lascia il paese, Genoveva interessata ad Aurelio

Nelle puntate che occuperanno Canale 5 dal 31 gennaio al 6 febbraio, il commissario Aurelio farà sapere a Felipe che saranno interrotte le indagini per fare chiarezza sulla causa del decesso dell’avvocato Velasco.

Non passerà molto per vedere Alvarez Hermoso decidere di non portare avanti la sua guerra contro la moglie Genoveva: l’uomo farà capire di aver preso una posizione, visto che si presenterà al funerale di Marcia su invito della darklady. Felipe però dopo aver illuso Salmeron facendole ipotizzare di essere deciso a fare pace con lei, le farà perdere ogni speranza.

A questo punto l’avvocato preparerà le sue valigie per recarsi dal figlio adottivo Tano: quando saprà della partenza del marito, Genoveva lo saluterà e gli farà intendere di continuare ad amarlo. Successivamente quest’ultima dopo essersi mostrata molto interessata ad Aurelio, avrà modo di conoscerlo grazie a Marcos. Salmeron dopo aver messo al corrente Rosina dell’assenza di Felipe da Acacias 38, le dirà anche di avere un appuntamento con Quesada.

Lolita gravemente malata, Natalia disperata a causa di Antonito

Nel contempo nessun medico dopo aver sottoposto Lolita a diversi esami in ospedale, riuscirà a capire la sua malattia: Antonito pentito di aver tradito la sua amata, confesserà a Liberto e Miguel di essere stato sorpreso dalla stessa tra le braccia di Natalia. Il figlio di Ramon quando la salute di sua moglie peggiorerà, non perderà tempo per farle visita in ospedale dichiarandole tutto il suo amore con la convinzione di non essere ascoltato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Antonito cercherà inutilmente di farsi dare delle spiegazioni da Aurelio, sul messaggio ricevuto da Lolita. Natalia invece si rivolgerà ad Anabel, per poter avere un confronto con Antonito. I Palacios intanto non faranno sapere a Lolita di essere gravemente malata, quando la donna saprà che a breve verrà dimessa dall’ospedale.

Natalia sempre più disperata per il fatto che Antonito si sia allontanato da lei, si farà confortare dal fratello.

In seguito Roberto per scagionare Miguel dalla rapina, proporrà di lasciare una missiva di confessione alle forze dell'ordine, facendo dubitare Sabina. A Liberto non passerà inosservato lo strano comportamento della moglie Rosina per i Dominguez, al punto da arrivare a fare delle domande ad Alodia: quest’ultima troverà qualsiasi scusa per non far sapere al nipote di Susana che la signora Bellita in realtà non è morta.