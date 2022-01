Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a domenica 9 gennaio, Solano proverà a corrompere Antonito ma l'uomo non cederà. Inoltre Felipe, Santiago, Laura e Mendez riusciranno a tendere una trappola a Genoveva e la donna confesserà le sue responsabilità sulla morte di Marcia, mentre Bellita e Felicia moriranno.

Marcos promette ad Anabel che i Quesada non creeranno più problemi

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 3 al 9 gennaio, ad Antonito verrà recapitata una scatola di sigari cubani molto costosi da parte di una persona misteriosa.

Intanto Genoveva apprenderà con profondo stupore che a sequestarli è stato Santiago. Il Becerra riferirà di averli rapiti al solo scopo di avere una piena confessione sul loro coinvolgimento nella morte di Marcia.

La Salmeron si sentirà messa alle strette e rivelerà davanti a Felipe di avere subito un processo per la morte della ragazza. Inoltre Miguel vorrà sapere da Anabel il motivo della fine della loro storia d'amore, ma la donna non gli dirà nulla. Quando Marcos scoprirà quando successo, prometterà alla figlia che farà di tutto affinché i Quesada non possano più essere una minaccia per lei.

Solano vuole corrompere Antonito

Secondo le anticipazioni televisive fino al 9 gennaio, i medici non capiranno i motivi dei ripetuti malesseri di Lolita e daranno la causa allo stress accumulato nell'ultimo periodo.

Intanto Antonito si troverà di fronte a Solano, un rappresentante di imprese minerarie che proverà a corromperlo. Natalia invece intimorirà Marcos dicendogli che se non acconsentirà a quanto propostogli dal padre, rivelerà a Felicia che in passato era interessata a lei. Inoltre Santiago proseguirà nel suo tentativo di far confessare la verità a Genoveva, ma lei non arretrerà sulla sua posizione.

Nel frattempo il Palacios chiarirà in maniera netta a Solano che sarà irremovibile con tutti. Marcos invece accetterà di accordarsi con i Quesada, ma Aurelio gli dirà che dovrà essere rispettata una nuova condizione. Successivamente Marcos si recherà in Messico per confrontarsi con Salustiano, con Felicia e Anabel che temeranno per la sua vita.

In tutto questo Lolita andrà via per qualche giorno insieme a Moncho, proprio mentre Antonito dovrà fronteggiare una lettera di minacce e la corte spietata di Natalia.

Felicia e Bellita muoiono

In base agli spoiler della prossima settimana, Santiago sevizierà Felipe davanti ad una Genoveva scioccata. In realtà si tratterà di un piano orchestrato da Mendez, Becerra, Felipe e Laura per invogliarla a confessare l'omicidio della Sampaio. La Salmeron ammetterà la propria colpa e allora tutti usciranno allo scoperto e per la donna sarà la fine di tutto.

Intanto il racconto della soap riprenderà qualche tempo dopo. Genoveva si troverà in carcere e si apprenderanno le morti di Felicia e Bellita. Infine Marcos chiederà spiegazioni ad Anabel sulla morte di Felicia, mentre Genoveva in carcere incontrerà Ramon con quest'ultimo che gli dirà che era a conoscenza di tutto.