In Una vita, ben presto Bellita potrà uscire allo scoperto e far sapere a tutti quanti che in realtà non è morta. Tutto accadrà nel momento in cui la cantante e José scopriranno che lo stalker non vorrà fare del male a Bellita, ma solo consegnarle un premio. A questo punto, Bellita potrà finalmente tornare alla sua vita e alla sua carriera.

In Una vita si scopre che Bellita ha inscenato la sua morte

I telespettatori di Una vita, scopriranno che Bellita avrà inscenato la sua morte nel momento in cui la donna si paleserà di fronte a Rosina in carne e ossa.

Saranno José e la stessa Bellita, a raccontare a Rosina il motivo per il quale avranno inscenato la morte della cantante. Nel dettaglio, si verrà a sapere che saranno stati costretti a mettere in atto la messinscena per sfuggire ad uno stalker. Un uomo misterioso aveva cominciato a perseguitarla in Argentina, proprio durante l'ultimo viaggio che i Dominquez avevano fatto per stare accanto a Cinta. Sempre secondo le parole di Bellita, sarebbe stata la polizia a suggerire loro di inscenare la morte per sfuggire al persecutore.

Bellita scopre che lo stalker non ha cattive intenzioni

Una messinscena che sarà proseguita anche con il ritorno dei Dominquez in Spagna. Gli inquirenti infatti, avevano supposto che lo stalker li avrebbe seguiti anche in Europa.

E così in effetti sarà. Rosina dovrà mantenere il segreto su Bellita. L'unica a cui potrà rivelarlo sarà l'amica Susana. Per Bellita, con il passare dei giorni, sarà sempre più difficile rimanere reclusa tra le quattro mura del suo appartamento. Dovrà però fare attenzione per non essere scoperta. Nonostante ciò, deciderà di uscire di nascosto, accompagnata da José e Rosina.

In questo frangente, si noterà un uomo misterioso che la spierà da lontano. Ben presto, i Dominquez scopriranno che l'uomo non avrà nessuna cattiva intenzione. Bellita capirà che quello che crede a essere un persecutore, vorrà invece solo consegnarle un premio. Non ci sarà nessun pericolo quindi per Bellita che, a questo punto, potrà uscire allo scoperto.

Bellita può uscire allo scoperto, tutti scoprono che è ancora viva

Tutti quanti verranno a sapere che la cantante è viva e che avrà solo inscenato la sua morte. Un bel sospiro di sollievo per tutti i vicini di Acacias e gli estimatori della cantante. Finalmente Bellita potrà tornare alla sua vita ma, dalle anticipazioni, non sarà tutto rose e fiori. La donna dovrà rimettere in piedi la sua carriera e deciderà di fare una compilation a cui verrà allegata pure una sua autobiografia. Ed è qui che Bellita nasconderà un nuovo segreto a tutti quanti. Di cosa si tratterà? Per saperne di più, bisognerà seguire i prossimi appuntamenti con Una vita, in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.