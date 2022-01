Sorprendenti novità accadranno in occasione delle puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Spagna raccontano che Lolita Casado deciderà di perdonare Antonito Palacios. Genoveva Salmeron, invece, diventerà amica di Natalia Quesada per un suo tornaconto personale.

Una vita: Lolita potrebbe morire entro poche settimane

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate future, annunciano che Antonito e Lolita si riavvicineranno.

Tutto avverrà dopo che Aurelio farà in modo che la madre di Moncho trovi suo marito sul punto di fare l'amore con Natalia.

Una visione che la porterà in ospedale a causa di un malore improvviso. Qui i medici comunicheranno alla famiglia Palacios che la loro congiunta morirà entro poche settimane per colpa di una particolare malattia del sangue.

Antonito dimostrerà di non arrendersi alla terribile diagnosi, tanto da consultare un luminare tedesco per trovare una soluzione. All'inizio il politico, Carmen e Ramon cercheranno di nascondere la notizia a Lolita, che tuttavia scoprirà la gravità della situazione. Per questo motivo inviterà i parenti a essere sinceri con lei.

Lolita accetta le scuse di Antonito

Nelle puntate spagnole di Una vita, Antonito implorerà nuovamente il perdono della moglie dopo che è stato cacciato di casa in seguito alle prime avvisaglie della sintonia con Natalia.

Questa volta Lolita accetterà le scuse, nonostante appaia ancora molto provata dalla sua mancanza di rispetto. Lo farà perché vorrà dare una famiglia unita a Moncho fino alla sua dipartita. Per questa ragione i coniugi Palacios sigleranno la pace con un bacio.

A tal proposito, il politico sarà convinto che Aurelio e la sorella Natalia gli abbiano organizzato una trappola per costringerlo a votare in parlamento una legge a favore dell'acquisto di merci dall'estero.

Genoveva diventa amica di Natalia

Nella storyline si inserirà anche Genoveva, quando la pettegola Susana organizzerà una protesta per fare in modo che Aurelio e Natalia vengano espulsi dal quartiere. La darklady, infatti, apparirà intenzionata a fare affari prestigiosi con Quesada, tanto da approfittare dell'assenza di suo marito Felipe per avvicinarsi a lui.

Salmeron si farà amica di Natalia, con l'intenzione di offrirle dei consigli per farsi voler bene dai residenti di Acacias 38. La donna eviterà che le vicine e Casilda aggrediscono la sorella di Aurelio alla latteria e le darà delle direttive per ottenere un posto di rilievo nel rione