Le prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5, vedranno Lolita in ospedale dopo uno svenimento. I medici le diagnosticheranno una malattia incurabile che sembrerà non lasciarle scampo. Antonito, Carmen e Ramon decideranno di mentire alla donna e non le diranno che starà per morire. Lolita tornerà a casa convinta che nel giro di poche settimane la cura farà effetto, ma ben presto capirà che la realtà è ben diversa.

Lolita ha poche settimane di vita a causa di un male incurabile

Per Lolita arriveranno tempi duri. Non solo verrà tradita da Antonito, ma avrà seri problemi di salute.

Almeno inizialmente, la donna non saprà la gravità della sua condizione, visto che i Palacios le faranno credere che guarirà quanto prima. Tutto avverrà nel momento in cui Lolita perderà i sensi. La donna infatti, sverrà dopo aver colto Antonito e Natalia in atteggiamenti intimi. Trasportata in ospedale, i medici non riusciranno a capire immediatamente di cosa soffre la donna. Solo dopo averla sottoposta a molti esami medici, arriverà una diagnosi terribile. Lolita ha una rara malattia del sangue, incurabile per l'epoca. I medici diranno ad Antonito che la moglie ha solamente un paio di settimane di vita.

Lolita non sa che sta per morire, i Palacios le mentono

Una diagnosi impietosa quella che Antonito si ritroverà ad ascoltare.

Il deputato si sentirà ancora più in colpa per aver tradito Lolita e cercherà con ogni mezzo di trovare una cura per salvare la vita alla moglie. Antonito inoltre, chiederà a Ramon e Carmen di non raccontare la verità a Lolita. La donna quindi, sarà all'oscuro del fatto che sta morire e crederà invece che nel giro di qualche settimana guarirà.

Nel frattempo, Antonito riuscirà a trovare un luminare della medicina che starà sperimentando una cura proprio per la malattia di cui soffre Lolita. Il deputato contatterà quindi il dottor Ramos e riuscirà a farlo giungere ad Acacias.

Lolita scopre che ha poco da vivere nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, Antonito farà tutto tenendo all'oscuro Lolita.

Ben presto però, la donna unirà tutti i tasselli del puzzle e scoprirà la verità sulla sua salute. In particolare, verrà a saperlo a causa della lingua lunga di Rosina, la quale si lascerà sfuggire la venuta dell'illustre medico ad Acacias. Lolita quindi, affronterà i familiari dicendo loro di sapere ormai la verità. Conscia del fatto che non avrà tanto tempo da vivere, deciderà di sfruttare il tempo che le resta per stare accanto a Moncho. Dando uno sguardo alle trame successive, in Una vita per Lolita ci potrebbero essere novità incoraggianti. Non è detto quindi che la moglie di Antonito morirà. In attesa di scoprire quale sarà la sorte della bottegaia, si ricorda che la soap tv ambientata ad Acacias va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario elle 14:10.