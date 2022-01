Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a sabato 15 gennaio, Genoveva sarà in carcere e mediterà di vendicarsi del piano ordito contro di lei da Felipe. Inoltre Natalia sedurrà ripetutamente Antonito, mentre Marcos non sarà convinto della morte naturale di Felicia e chiederà un'indagine accurata sul suo corpo.

Alodia non partecipa ai funerali di Bellita

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 10 al 15 gennaio, Felipe e Liberto si chiariranno dopo che l'avvocato non gli ha comunicato il piano per far confessare Genoveva.

Intanto la città di Acacias sarà molto turbata dalla morte di Bellita, ma sia José che Alodia sembreranno avere un segreto. Inoltre la storia d'amore tra Anabel e Miguel sarà sempre più forte e i due si vedranno lontano da occhi indiscreti in una pensione.

Nel frattempo Felipe spiegherà nel corso di una intervista pubblicata su un giornale come è riuscito ad ingannare Genoveva. Quest'ultima verrà a conoscenza di questo e mediterà di vendicarsi. In tutto questo Miguel invece chiederà ad Anabel di essere sua moglie, ma la ragazza gli dirà di attendere, mentre Alodia si comporterà in maniera anomala e non presenzierà neanche ai funerali di Bellita.

Aurelio torna ad Acacias

Secondo le anticipazioni televisive fino al 15 gennaio, Lolita sarà infuriata in quanto il marito si è dimenticato del loro anniversario.

Intanto Marcos proseguirà a non credere nella morte casuale di Felicia e riferirà ad Anabel e Soledad che procederà a chiedere un'ispezione sul corpo. Inoltre il Commissario Mendez parlerà con Genoveva e nonostante le ripetute provocazioni dell'uomo, Salmeron resterà tranquilla e chiederà di poter vedere Felipe per l'ultima volta [VIDEO].

Liberto sarà dubbioso, ma Alvarez-Hermoso acconsentirà.

Nel frattempo Roberto farà conoscere a Miguel un cliente di nome Berenguer. Marcos cercherà in ogni modo di trovare chi ha ucciso Felicia e questa cosa turberà molto Soledad. In tutto questo Aurelio farà il suo ritorno ad Acacias e comunicherà a Marcos che ha con sé il denaro del padre per investirli nella loro società, visto che in Messico le cose non sono andate bene.

Mendez esorterà invece Felipe a non fare visita a Genoveva, mentre quest'ultima scriverà delle strane missive a Felipe e il re.

Genoveva scrive una lettera a Felipe

In base agli spoiler della prossima settimana, Rosina e Susana si accorgeranno della complicità tra José ed Alodia. Intanto Natalia approfitterà dell'assenza di Lolita per andare da Antonito e tenterà di sedurlo. Il Palacios la fermerà in tempo, ma qualcuno è entrato in casa e ha scattato delle foto compromettenti che ritraevano i due. Queste saranno poi inviate a sua moglie. Infine Genoveva sarà infuriata perchè il marito non è andato a trovarla e gli scriverà una lettera. L'avvocato inizialmente rifletterà se leggerla, oppure no. Successivamente opterà per rischiare e aprirà la busta.