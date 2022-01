Dopo una pausa durata circa tre settimane, sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne. Di ciò che è successo in studio l'11 e il 12 gennaio, però, si è saputo pochissimo, se non che Maria De Filippi non ha presentato nessun nuovo tronista. Al momento, dunque, a cercare l'anima gemella sulla poltrona rossa del dating show sono solamente Matteo Ranieri e Luca Salatino, fresco di "promozione" da corteggiatore a protagonista del Trono Classico.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Come capita spesso nell'ultimo periodo, sono centellinate le anticipazioni che trapelano dagli studi dove si registra Uomini e Donne.

Delle puntate che Maria De Filippi ha registrato martedì 11 e mercoledì 12 gennaio, infatti, si è saputo solamente che non è stato presentato nessun nuovo tronista.

Contrariamente a quello che pensavano molti spettatori del dating show, la redazione non ha ancora trovato la ragazza giusta da inserire del cast del Trono Classico, che attualmente è tutto al maschile. La sostituta di Roberta Giusti e di Andrea Nicole Conte, dunque, non è stata individuata, perciò gli addetti ai lavori stanno continuando a puntare esclusivamente sui percorsi di conoscenza di Matteo e Luca con le loro corteggiatrici.

Durante le vacanze di Natale si vociferava che una giovane già nota al pubblico (probabilmente una ex corteggiatrice di U&D oppure una single di Temptation Island) avesse girato il video col quale sarebbe stata presentata come nuova tronista, ma per ora nulla di tutto questo è accaduto.

I protagonisti di Uomini e Donne

L'unica anticipazione che sta circolando in rete sulle due registrazioni settimanali di Uomini e Donne (avvenute agli studi Elios l'11 e il 12 gennaio), le ha riportate Lorenzo Pugnaloni.

Chi ha assistito alle riprese dei giorni scorsi, però, non ha raccontato nient'altro di ciò che è successo tra i vari protagonisti del cast al rientro dalle vacanze.

Dame e cavalieri, infatti, si sono ritrovati dopo circa tre settimane, quindi saranno stati tanti gli aggiornamenti che hanno dato al pubblico presente e agli opinionisti.

La curiosità di molti spettatori è per Gemma e quello che ha fatto durante la pausa natalizia, se l'ha condivisa con qualcuno oppure se è stata da sola nell'attesa che il programma ricominciasse.

Due soli giovani sulla poltrona di Uomini e Donne

Il fatto che non sia stato presentato nessun nuovo tronista, non fa che confermare la volontà della redazione di puntare forte sui due ragazzi che sono stati messi sulla poltrona rossa nelle ultime settimane.

Il percorso di Matteo Ranieri è cominciato poco più di un mese fa: dopo essere stato convocato in studio con una scusa, il giovane ha scoperto di essere un nuovo protagonista del Trono Classico con un video che è stato realizzato per riassumere il suo passato da corteggiatore (il genovese è stato scelto da Sophie Codegoni, ma la storia d'amore non è durata molto).

Il secondo che sta cercando l'amore davanti alle telecamere è Luca Salatino. "L'insediamento" del romano sul trono è avvenuto attorno a metà dicembre, ma i fan l'hanno visto in televisione solamente il 12 gennaio.

È stata Maria De Filippi a chiedere all'ex corteggiatore di Roberta di accomodarsi affianco a Matteo e l'ha fatto con un bigliettino che lui ha letto davanti a tutti alla fine della puntata in cui non è stato scelto (Giusti gli ha preferito Samuele Carniani, col quale fa felicemente coppia tutt'ora, come dimostrano foto e dediche che stanno pubblicando su Instagram dopo il loro fidanzamento pubblico).