Oggi, 10 gennaio 2022, è andata in onda la nuova puntata di Uomini e donne, con protagonisti Gemma e Leonardo. I due si sono ritrovati dopo la pausa invernale della trasmissione, ma con un grande colpo di scena. Maria De Filippi ha informato Leonardo in merito a una segnalazione che ha ricevuto Gemma. Si tratta di una signora che l'ha contattata per metterla al corrente di alcune frasi molto scomode sul suo conto. Il cavaliere ha replicato affermando che la donna in questione non sarebbe affidabile, in quanto gli avrebbe chiesto 500 euro. In seguito a questo rifiuto, avrebbe quindi agito per ripicca.

Gemma smaschera Leonardo: 'Hai detto che ho la pelle da vecchia'

Leonardo ha incontrato Gemma nel parterre di Uomini e Donne dopo la pausa estiva ed è stato subito caos. Dopo aver affermato di non provare attrazione fisica per la dama, è stato preso di mira da Tina e Gianni, per la prima volta dalla parte di Gemma: secondo gli opinionisti, sarebbe interessato solo alla visibilità.

Ma il colpo di grazia è arrivato dopo, quando Gemma ha parlato di una segnalazione su Leonardo. Una donna l'ha contattata, mettendola in guardia sul cavaliere che, secondo le informazioni in suo possesso, la starebbe solo prendendo in giro, oltre che umiliarla.

La signora in questione - che Leonardo avrebbe conosciuto su Instagram - ha rivelato a Gemma che Leonardo è in trasmissione per un'altra dama bionda e non per lei.

Come se non bastasse, ci sarebbero state frasi decisamente poco carine sul conto di Galgani: ''I suoi baci non mi piacciono, ha la pelle da vecchia''. Leonardo ha provato a giustificarsi, dando la sua versione dei fatti.

Leonardo a Uomini e Donne: 'La signora mi ha chiesto 500 euro' (VIDEO)

I toni si sono accesi e Leonardo ha provato a giustificarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A suo dire, la signora in questione gli avrebbe chiesto 500 euro per risolvere dei problemi legati alla figlia. La donna, molto bella e più giovane di lui, si sarebbe vendicata per il mancato prestito.

Gemma non la pensa così e ha ribadito che a ferirla sono state le cattiverie che Leonardo avrebbe detto su di lei alla signora: ''I suoi baci mi fanno schifo, non mi piace''.

La dama torinese non ha assolutamente creduto alle spiegazioni di Leonardo, anche perché ha rivelato di aver avvertito molto distacco durante i pochi baci che si sono scambiati.

''Stai toccando il fondo'', ha chiosato Gemma sfogando tutta la sua delusione nei confronti di Leonardo. A farle da eco Gianni, che ha difeso a spada tratta la dama torinese. Nessuno, insomma, ha creduto alla versione del cavaliere, che ha continuato a ribadire di essere interessato a Gemma come persona, nonostante non provi attrazione fisica. Di seguito, il video.