Ha esordito nello studio di Uomini e donne in veste di corteggiatrice del tronista Andrea Damante facendo breccia nel suo cuore. Da allora è diventata una delle influencer più seguite e amate sui social. Stiamo parlando di Giulia De Lellis. E, proprio attraverso i social, ha comunicato ai suoi milioni di seguaci di aver contratto il Covid. Giulia, che non ha mai nascosto il suo essere ipocondriaco, si sottoponeva spesso ai tamponi di controllo per poter lavorare in sicurezza.

L'influencer Giulia De Lellis ha il Coronavirus: 'Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni'

Attraverso una storia pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ufficiale, la venticinquenne Giulia De Lellis ha comunicato di essere risultata positiva al Covid-19. La giovane influencer ha dichiarato visibilmente affranta e preoccupata: "Nonostante avessi fatto 38394849 tamponi rapidi al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare sono risultata positiva". L'influencer ha poi anche aggiunto: "Vi lascio immaginare il mio stato... torno presto". Giulia ha scritto al termine della storia l'eloquente frase: "Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni." Il prossimo 15 gennaio infatti, la fidanzata di Carlo Beretta si prepara a spegnere ventisei candeline.

La frase è accompagnata da uno smile ironico con cui l'influencer ha cercato di sdrammatizzare la situazione, preparandosi a festeggiare il suo compleanno da positiva in quarantena.

Anche Giulia De Lellis fermata dal Coronavirus insieme ad altri vip

Si allunga sempre di più dunque la lista dei personaggi famosi che hanno contratto il Covid.

Insieme a Giulia De Lellis, è risultato positivo anche il frontman della band musicale "Negramaro" Giuliano Sangiorgi. Il cantante ha dichiarato di stare bene ed ha ringraziato la scienza e i vaccini. Sta trascorrendo i giorni di quarantena ed isolamento lontano da sua figlia Stella. Giuliano non è l'unico cantante ad essere affetto dal Coronavirus, insieme a lui anche Jovanotti.

Pochi giorni fa poi, l'influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez avevano annunciato di aver contratto il virus. Entrambi asintomatici hanno continuato a prendersi cura dei loro figli Leone e Vittoria risultati negativi. Ad aver il Covid poi è anche l'ex tronista ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi Andrea Cerioli. Il trentaduenne ha dichiarato di non stare molto bene e di avere male ovunque, tosse e mal di testa. Ultimo nella lista dei positivi al Covid, Piero Chiambretti. Il conduttore di Tiki Taka ha contratto il Covid per la seconda volta. La prima a marzo 2020 nel pieno della pandemia quando era finito in ospedale insieme alla sua mamma che purtroppo non ce l'ha fatta.