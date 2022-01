Matteo Ranieri scoppia in lacrime a Uomini e donne. Il tronista di questa nuova edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi si è ritrovato a gestire una situazione alquanto antipatica e complicata in studio, che aveva come protagonista anche Armando Incarnato.

Lo storico cavaliere del trono over, infatti, ha cercato di avere un approccio con Denise, corteggiatrice di Matteo e questa situazione proprio non è andata giù al tronista, che nella puntata pomeridiana del 31 gennaio 2022 ha duramente sbottato in studio.

Si accende lo scontro tra Matteo e Armando a Uomini e donne

Nel dettaglio, al termine della scorsa registrazione di Uomini e donne, Armando ha chiesto a Denise di potersi trattenere qualche minuto in più in studio, per poterle parlare.

Il cavaliere napoletano ha fatto intendere alla corteggiatrice di Matteo Ranieri di provare un interesse nei suoi confronti e, nel corso della puntata odierna del programma, il tronista non ha affatto gradito questo atteggiamento di Armando.

I due si sono ritrovati "faccia a faccia" a Uomini e donne: Matteo ha ribadito di esserci rimasto molto male per questo modo di fare da parte di Armando che ha cercato di portargli via la corteggiatrice.

Il tronista Matteo Ranieri scoppia in lacrime per colpa di Armando e Denise

"Tu volevi stare al centro dello studio. A te non piace Denise. Ci rimango male", ha sentenziato Matteo Ranieri che poi non è riuscito a trattenere le lacrime nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

"Sono rimasto deluso da lei ma anche da te"

"Io le fidanzate dei miei amici neppure le guardo.

Se mi sono comportato in un determinato modo è perché tra te e lei, al momento, non c'è niente. Ad oggi sto capendo che sei tanto preso da lei e allora mi faccio da parte", ha dichiarato Armando che ha ammesso di essere dispiaciuto dal fatto di vedere Matteo in lacrime.

Subito dopo questo confronto infuocato che si è consumato nello studio di Uomini e donne, ha preso la parola anche la diretta interessata Denise.

Denise fa chiarezza in studio e rifiuta Armando a Uomini e donne

La corteggiatrice ha voluto chiarire la sua posizione e ha voluto mettere in chiaro le cose dopo le parole di Armando pronunciate nello studio della trasmissione Mediaset.

Denise ha specificato che, pur essendosi fermata a parlare con Armando, non ha alcun interesse nei suoi confronti e ad oggi intende portare avanti il percorso solo con Matteo Ranieri.

"Se io sono fidanzata e qualcuno viene a parlarmi, io non scappo via. Io ti ho detto: se mi renderò conto che a Matteo non piaccio, io vado via. Quella frase doveva bastarti", ha sbottato Denise puntando il dito contro Armando.