Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, la relazione fra Silvia e Giancarlo proseguirà, al punto che si scambieranno effusioni in pubblico. Nel frattempo, invece, Rossella e Riccardo avranno un riavvicinamento, ma Virginia sarà pronta a svelare un segreto sul suo passato con Crovi. Inoltre, nel corso della seconda settimana di gennaio verranno trattate le vicende legate anche a Patrizio che si troverà anche a fare i conti con le provocazioni di Alberto Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni al 14/1: Silvia e Giancarlo si scambiano le prime effusioni in pubblico

Dopo la fine del suo matrimonio con Michele, Silvia ha deciso di voltare pagina con Giancarlo. Venuta a galla la sua relazione con il suo amante, la proprietaria di Caffè Vulcano ha scelto di vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Todisco. Infatti, negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi in televisione dal 10 al 14 gennaio, la coppia farà un passo avanti, scambiandosi le prime effusioni in pubblico. Purtroppo, però, Guido si troverà in imbarazzo di fronte a sua cugina che sarà accanto ad un altro uomo e non al suo compagno storico.

Un posto al sole, episodi al 14/1: Rossella e Riccardo continuano la storia d’amore

Nonostante l’interruzione delle vacanze natalizie a Bolzano per via di problemi di coppia, Rossella e Riccardo proveranno a dare una nuova chance al loro amore. Infatti, la figlia di Silvia e il dottor Crovi permetteranno alla loro relazione di decollare.

Nel frattempo, Virginia sarà pronta a rivelare un segreto riguardo al suo passato con il medico. Al momento, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole non rivelano cosa sarà pronta a dire la donna riguardo ai suoi trascorsi con Riccardo. L’unica cosa certa, al momento, è che Virginia non avrà alcuna intenzione di rinunciare a Crovi.

Un posto al sole, puntate al 14/1: Patrizio in crisi per Clara, Roberto e Lara affiatati

Patrizio, invece, sarà ancora in crisi per la fine della sua storia d’amore con Clara che, nel frattempo, continuerà la sua vita da single anche se dovrà fare i conti con problemi economici. Il figlio di Raffaele, inoltre, subirà nuovamente provocazioni da parte di Alberto. Nel corso delle puntate della soap partenopea, che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio, Roberto e Lara saranno sempre più affiatati, mentre Marina proverà ad aiutare Fabrizio a risollevare le sorti del pastificio. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap.