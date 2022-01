Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 gennaio del 2022, il personaggio di Fabrizio finirà al centro dell'attenzione. L'uomo, ormai privo di ogni controllo, diventerà una vera mina vagante. Pericoloso per se stesso e per chi gli sta accanto, Rosato si renderà protagonista di ben due gesti molto violenti, uno verso Marina e l'altro contro Roberto. Infine, resosi conto di aver toccato il fondo, si preparerà all'ultimo gesto estremo. Ma è giunta quindi davvero la fine per Fabrizio?

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio: Lara ha rovinato i pastifici

Nelle prossime puntate di Upas verrà svelato un mistero che finora è rimasto celato. Le anticipazioni rivelano che dietro le ultime disgrazie capitate a Fabrizio (Giorgio Borghetti) si cela, in realtà, Lara (Chiara Conti). Resta ancora da capire se la donna abbia agito da sola o con l'aiuto di qualcuno, ma sta di fatto che riuscirà ad assestare un ultimo colpo che metterà il marito di Marina in ginocchio. Martinelli metterà, infatti, in giro la notizia che il grano della pasta Rosato è tossico e l'imprenditore dovrà affrontare tutto ciò, mentre su di lui grava un avviso di garanzia.

Un posto al sole, trame 24-28 gennaio: Fabrizio aggredisce Marina

Fabrizio, frustrato e rancoroso, perderà ogni controllo e arriverà persino ad aggredire Marina (Nina Soldano), "rea" di averlo provato a far ragionare. Spaventata dalla reazione violenta dell'uomo, la donna scapperà di casa, salvo poi trovare rifugio al Caffè Vulcano.

Qui potrà contare sull'aiuto di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) che, dopo averla soccorsa, la ospiteranno a casa loro per la notte. Il giorno dopo Rosato, infuriato, si presenterà a Palazzo Palladini per recuperare sua moglie. L'uomo, convinto che Marina abbia passato la notte con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), colpirà quest'ultimo con un violento pugno al naso.

Accecato dalla gelosia e con la mente annebbiata dall'alcol, l'uomo in un barlume di lucidità capirà d avere passato ogni limite e fuggirà via.

Un posto al sole, puntate fino al 28 gennaio: Fabrizio compie un gesto estremo

Fabrizio inizierà a ripensare a tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi, ma dinanzi a lui vedrà solo immagini negative. Convinto di aver perso Marina e sull'orlo del lastrico, l'uomo penserà che gli sia rimasta un'unica cosa da fare e compirà un gesto estremo. Le anticipazioni purtroppo non specificano se l'uomo tenterà il suicidio, ma sta di fatto che accadrà qualcosa che lo metterà in grave pericolo di vita.

In ogni caso l'uomo ne uscirà e ritroverà persino l'affetto di Marina che, seppur conscia delle sue terribili azioni, non se la sentirà di lasciarlo solo in quello stato. Una volta rimessosi in sesto i due avranno un confronto molto sentito e la donna lo metterà dinanzi a una scelta. Cosa gli chiederà Marina? Per saperlo bisognerà attendere i prossimi giorni.